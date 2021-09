8 courses pour les amateurs de trot à l'Hippodrome de Wallonie - Hainaut matin - 10/09/2021 8 courses au trot Début des opérations à 18H15 Les premiums sont dans le programme à partir de la 4ème. 4ème course NICE PRESENT et NEVELE HALL GRAUX viennent tous les deux de gagner de très belle manière. Préférence sera donné au premier cité qui a déjà gagné à Vincennes l'hiver dernier. Sage, NOBLE DE LA VALLEE peut se placer. NEWT VRIJTHOUT progresse. NYMPHE DU CHÊNE, NEYMAR et NASH MOM sont également des candidats pour les places. 5ème course ERMINE DU RYS vient d'être disqualifiée au monté mais de retour à l'attelé, elle devrait encore signer un succès. Attention cependant à DODDY DU VIVIER qui a gagné de fort belle manière les deux dernières fois. ETERNEL DES HAYES a déjà trotté en 13.3 sur le tracé, de quoi s'imposer. FEU DES PRÉS n'a pas confirmé après sa deuxième place derrière le bon Eden de Chricas. FLUPKE PAN aime ce tracé mais il part en deuxième ligne. 6ème course FEO TRAFO trouve un engagement sur mesure et pourrait enfin renouer avec la victoire. Les trois pensionnaires de Carine de Soete, FALKANOR, FACTEUR CHANCE et FAST AND ROCK se valent. GRAND BASSAM est capable de tout. FAN DE DÉLIS vient de renouer avec le succès. COMME IL FAUT et FURIEUX DE GINAI viendront ensuite. 7ème course La 3 ans OBAMA trouve un lot à sa portée. NEVER LOST EV reste sur deux bonnes courses corde à droite. LOTUS EV est capable de revenir de la deuxième ligne tout comme LARS MAGDALON et HERON D'ERPION. GRÂCE, FEEDBACK DIESCHOOT et NIO DU LAUZET complèteront notre choix. 8ème course Nouvelle victoire en vue pour l'incontournable KOLIN DE LA FUTAIE très à l'aise sur les longs parcours. LULY MOM, KITANA NOVEMBER et FOUGUEUX DES ILES restent tous les trois sur de bonnes sorties mais il ne sera pas facile de devancer le partenaire de Marc Moes. KYWI DE CORTA et JYNA D'ERPION peuvent pimenter les rapports du trio.