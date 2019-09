8 courses de trot pour ce mardi à l'Hippodrome de Wallonie - hainaut matin - 20/09/2019 1ere course 2850 mètres. BELLINO VERDERIE et BOYFRIEND manquent un peu de bons résultats récents. FAVORITE GRIM est encore tendre mais qualiteuse. DU PLESSIS CHESS est en forme. DIVINE DE JANA devrait se racheter. ALEXIS BLEU reste capable de surprendre. DIAMANT D’HERMES devra éviter la faute. DREAM MADRIK a du mal à se retrouver. DUXELLE peut jouer un bon rôle. CHARME DU PIEFFORT sait finir vite. CRACK DE NEUVILLE est un bon outsider. DEDIER peut nous étonner. DELICIOSO n’est plus loin de trouver sa course. Pronos : 15-3-7-5-10 2ème course EGON PIT est devenu sérieux. ELIXIR DU LAYON peut l’emporter. DYNAMITE DU CARHOG est intermittent. DELIT MINEUR revient en ‘pros’ avec Jos. EXACT D’OCCAGNES possède du fond. ELEGANT FIGHTER se révèle. DIVINE GRAUX sera retenue en bonne place. FULL PUNCH possède une marge de progression. ETNA REYNALD détient une belle musique. DUSTY DES OLIVIERS est très bien engagé aux gains. Pronos : 2-1-7-8-15 3ème course ELITE LOVE BLUE découvre un bel engagement. DUO D’AVIGNERE sera D4. FAKIM ROUGE peut progresser. FERIA DU TOULAY et ECLAT défendront l’entrainement de F. Ghekière. EXOTIC surprend parfois. EFFEUILLE MOI PAN est un très bon outsider. EVEIL DES SENS revient au mieux. FRENCHY DARLING est capable de se révéler. ELODIE D’HUSDINE fait toutes ses courses. DJOHNNY BE GOOD termine souvent en tête des battus. Pronos : 6-9-10-5-1 4ème course Pas facile à déchiffrer. KIRA BUTCHER et KASHMIR EV se placent de temps en temps. LED ZEPPELIN, LANDO VRIJTHOUT et LAUKAZ TER MAEREL sont les 4 ans de la course. KATO manque un peu de vitesse. JULIE CAF EV sera D4. KETTY DU LOMBART possède l’un des meilleurs chronos de la course. EGO DU TOUNIBOIS avait traversé une bonne période de forme avant d’un peu décevoir. MIGHTY BRESCIA semble capable de s’imposer tandis que les deux autres 3 ans de la course : MYRTHE DES BOIS et GYPSY D’ERPION possèdent à priori également une très bonne chance. JIPSY FULLSPEED est en grande forme. EVITA TRAFO manque un peu de gains. Pronos : 9-4-10-12-11 5ème course KANTUCKY T devra éviter la faute. INGO a déjà 7 ans. LET’S DREAM MELODY peut enfin terminer sur le podium. KINGSLAND M est en forme. LABAMBA EV possède une bonne chance théorique dans ce lot moyen. ELECTRA DU LOUVAIN n’a pas trop de forme actuellement. KIDDY VR est D4. Pronos : 1-7-5-3-4 6ème course KADABRA BOLETS reste sur deux victoires. KATINKA JET devra éviter la faute. JOKE CAF EV tentera cette fois de terminer plus près. KYRAL D’ERPION est irréprochable. KITANA NOVEMBER mérite sa dernière victoire. KYTRA DE YH déçoit un peu actuellement. BEAUTY FLOWER CG est jeune et rapide. KELLY ZWARTLAND est constante dans ses bons résultats. EARL GREY WAY est meilleure que l’on ne peut le supposer. ZODIACO AS sera évidemment suivit de près. Pronos : 13-4-1-2-10 7ème course 1750 mètres sur invitation en double sulky. CHILLING RAINBOW est capable d’aller très loin. DEMPSEY DONON termine souvent en tête des battus. ADIGO est loin d’être battu d’avance. HAMLET DE BEAULIEU partira parmi les grands favoris. DANDY DE LA COUR peut mieux faire que la dernière fois. JANA DE BRUCOM est D4. FLYING DUTCHMAN SL tentera de rester au trot, dès lors une place est à sa portée. Pronos : 6-1-7-10-8 8ème course Course au trot monté. Départ aux élastiques. EROS JIEL est confié à H. Huygens. FLAUBERT TURGOT vient de gagner. ICARIA CLASSIC possède quelques moyens. DELSON DU MOULIN est en progrès. CRYSTAL D’ERPION est bien engagé et D4. HONORE D’INVERNE tentera de surprendre. CELTIC AR CARAC n’est pas des plus réguliers. EGO DE LA MORTRIE possède une belle chance de terminer sur le podium. DAISYMONEY RINGEAT est pour le moment un peu moins tranchante. Pronos : 5-4-9-8-1