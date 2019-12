8 courses de trot à l'Hippodrome de Wallonie - Hainaut matin - 16/12/2019 8 courses de trot Cheval du jour : 315 EXPLORERQUEEN Outsider du jour : 203 MARTY DE CORTA 1ère course GRANDE ESPERANCE, GITANE WOOD, GLEE, GOLDEN CROWN et GERENCA ont tous été qualifiés de belle manière mais partent du 2ème rang derrière l’autostart. GOOD VIBES est le plus riches mais cela n’est pas une référence dans cette course même si G. Lannoo lui sera associé. GOLDIE CROWN cherche un premier podium. Michel Bizoux présente : GRACE GRAND LARGE et GAVOTTO D’ORO : méfiance. GEISHA SAUTREUIL et GARBO DE RETZ possèdent un record suffisant pour disputer activement l’arrivée. GILD DUTHIEGO possède beaucoup d’expérience. GRaCE DU MIREL peut se révéler. GRAMINEE DESBOIS peut se racheter. GODIVA PONT ROYAL représente un tandem redoutable. Pronos : 13-15-14-7-2 2ème Le Prix Goenland. 1750 mètres. Des chevaux encore peu argentés âgés de 3 ans. MISS ITALIA EV est déjà rapide et sérieuse. GANESH est souvent disqualifié. MARTY DE CORTA est encore vert mais c’est un bon cheval. MONTANA JP devrait terminer dans les 3 premiers. MOON BLUE se révèle. MISTER FEE et MY LOVE HD vont courir pour une place au moins. GRACIA MARIA est très délicate pour l’instant. Pronos : 1-4-3-5-6 3ème course La course du Tiercé. DECISION est en forme. FLEUR DE QUIDRA alterne le bon et le moins bon. ESTANCIA mérite de remporter une course. FASHION BOURBON est rapide. FABIOLA DU PONT vient d’obtenir 3 places. FIROLINE est capable de bien faire surtout en suivant les bonnes roues. FELINE HOLLANDIA est une ‘Ready Cash’ qui peut s’améliorer. FERIA DU TOULAY sera à l’arrivée sans incartade. EXPLORER QUEEN peut enfin gagner sa course. Pronos : 15-1-4-14-2 4ème course Les amateurs au sulky. Trois récents gagnants : KIRLO ROYALE, ICARIUS D’EREBUS (transformé) et KADABRA BOLETS confié à Marc Desoete. KITANA NOVEMBER déçoit très rarement. HAPPY END, DJO DE NAPPES et KELLY ZWARTLAND seront les trois outsiders de cette 4ème course. Pronos : 2-1-3-4-5 5ème course Le Prix Islande. 2300 mètres. La forme est au rendez-vous de cette 5ème course. UN NUOVO BIGI peut faire la différence avec Jos. LICKETYCLICK est très constant. JR DIESSCHOOT est en plein boum. ECHO OLDESON peut se racheter. JAMBORA est un métronome. HERTOGIN FANATIC a un peu de mal à gagner sa course. BOYFRIEND, GABBYTO et JESSY JET VG sont les outsiders de la course. Pronos : 5-3-1-6-2 6ème course 2300 mètres. GUST ELJI vient de bien courir. GINKGO RIVER progresse. GORLANDO STEED devrait disputer le succès. GENERAL JOB n’a pas mal débuté. GIANNI DUBELAIR devrait progresser. GUSH D’OSTENDE est expérimenté. GIANO DE NILE n’a encore rien prouvé. GAMIN DU PARC semble trouver un lot à sa portée. GRENADIER a galopé lors de ses débuts. GANESH DU NORD manque de références. GOLDEN GATE peut mieux faire. Pronos : 1-3-8-4-6 7ème course LED ZEPPELIN, LOVE VIVANT et LANDO VRIJTHOUT réunissent de atouts non négligeables. LOVE YOU BR mérite un succès. KALYPSO ZC vient de s’imposer. KOBE DU CAMARDE est capable de tout ou rien. FORTUNA DE JANA disputera d’ici peu le podium. MARADONA SLIPPER est un 3 ans régulier. LETS GO ROYALE peut gagner même en venant du 3ème rang derrière la voiture. Pronos : 3-13-7-9-2 8ème course Dernière course au trot monté. Au premier poteau : FORLANDO et QUALITA D’EREBUS manquent de forme. ECHO D’OCQUE est très bien monté. FRISSON D’YVEL est bien engagé aux gains. Aux 25mètres : ELIXIR DU LAYON est capable de tout ou rien. ICARIA CLASSIC est au top de sa condition. DELSON DU MOULIN s’avère être une très bonne recrue dans la spécialité. KIRR ROYAL LJ tentera une place et ECLAT JENILOU est le plus riche du lot. Pronos : 5-7-3-6-9