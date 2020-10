8 courses de galop à l'Hippodrome de Wallonie - Hainaut matin - 27/10/2020 8 courses de galop Départ de la 1ère à 17h Cheval du jour : 401 BLAZED Outsider du jour : 208 WHAT SECRET 1ère course SPOTLIGHT n’ a que 3 ans et nous vient de France. NOTHING TO LOSE vient de gagner sur le parcours en dominant BARBADOS BOB (qui a regagné ensuite), AKOHOL et SOME NIGHTS devraient bien courir. MONSIEUR MEL n’y est pas trop. FROSTED LASS vaut NOTHING TO LOSE. JUST BECAUSE effectue une rentrée. WILSONS RUBY manque un peu de forme. GHAZAN aura besoin de courir. GOOD TYNE GIRL a déjà couru de bons lots mais en 2018. DAYLIGHT est en forme. SAGEHOPE déçoit rarement. SORIANO était joué le 14/09. Pronos : 1-2-13-12-10 2ème course SALMON FISHING s’est préparé sur le gazon. TOWNIE MAC revient à Mons. FALLING WATER ne court pas souvent. FLAUNT IT se déplace pour obtenir un bon classement. AUTUMN TONIC est en forme. CLASSE POWER a terminé 5ème de la course remportée par NOTHING TO LOSE. FRENCH BERE a terminé 2ème de THE RIGHT CHOICE et devant DOLYNSKA. WHAT SECRET était un bon cheval en 2019. COLOR CODE cherche sa course. OOI LONG a pas mal couru la dernière fois. HOUNDSTOOTH peut se placer. VICTORY QUEEEN a hérité du numéro 4 à la corde et BARRY MAGOO bénéficie de deux kilos de décharge. Pronos : 4-5-7-8-10 3ème course Gentleman riders et cavalières. ARNARSON et VUE DU CIEL possèdent une décharge de 2 kilos. DIARISSA aura progressé. SIMMANTOV est dans l’ensemble assez régulier. DOCTOR KEHOE aime ce parcours. XARCO fait toutes ses courses. CAPITAL GEARING, AD AUGUSTA et ANOTHER EPISODE formeront le bas du tableau. Pronos : 8-5-6-3-4 4ème course 950 mètres. BLAZED peut battre FIRST COMPANY dans ce réclamer. SPANISH TIME descend de distance. TEAJAN court de mieux en mieux. BLACK ISLE BOY aussi. SEA ESS SEAS est une gagnante sur le parcours en 2019. QUIET WATERS dépend d’un entourage efficace. SNEAKY n’a que trois ans. Pronos : 6-1-8-5-4 5ème course Course ‘à réclamer’. Les allemands en force. SAXONE n’a plus gagné depuis un moment. SHADOW CHASER aime ce parcours. HOUT BAY est connu des quintéistes. LAGUNE vient des ‘réclamers’ français. JEWEL OF THE SEA a gagné psf fin de l’an dernier. REALISATOR et GIODONNA ont le taux de réclamation le plus faible. Pronos : 3-1-2-15-7 6ème course Les chevaux arabes en piste pour la sixième course. AL AZEEZA cherche un podium. STORM TROUPOUR vient de gagner sur le parcours, EL ZARKA D.A. terminait 3ème, PYTHA D.A. terminait plus loin. MYSSHWAN DE PIBOUL a terminé bon troisième à Waregem. FAMOSA KA est l’outsider de la course. Pronos : 2-1-3-4-6 7ème course Conditionnel disputé sur la distance de 2100 mètres. JENILAT CHANCE appréciera le parcours. HAZM cherche sa meilleure forme. GALWAY GIRL n’est pas toujours régulière. ALL ROUND revient à Mons. BARELY LEGAL déçoit. HEAT IS ON est monté par M. PECHEUR. CHECKED OUT porte le plus petit poids et montée par Helen Bohler Pronos : 3-2-1-4-7 8ème et Dernière course de la soirée réservée aux chevaux arabes. Faisons confiance aux deux ‘Owen’ : ALDAANA et NASAAYIM. HALWICHA DE BOZOULS disputera l’arrivée. S. JEDDARI présente : DAMSA DE L’ENCLOS et LA MIE K. tandis que G.T. Zoetelief possède également deux chevaux dans la course : MONA LISA et POSWIATA. Pronos : 4-11-10-1-8