8 courses au trot dès 18h30 à l'Hippodrome de Wallonie - Hainaut matin - 30/09/2019 Ouverture des portes à 18H30 Cheval du jour : 204 CHARMEUR DES HAYES Outsider du jour : 305 DON QUICHOTE 1ère course CRACK DE NEUVILLE sera redoutable et devrait profiter de ce bel engagement. DUXELLE reste capable de surprendre. DIEGO D’HERMES est à racheter. ADIGO est en forme. ANDROMEDO surprend parfois. BELLINO VERDERIE, CHARME DU PIEFFORT et DALIOZ DE GUEZ seront cités plutôt pour les places. ENOLA PENGUY devrait mieux faire cette fois. EPINARD vient d’un peu décevoir. ECLAT DES ILES devra partir du deuxième rang tandis que DEFI DU THEYS reste sur 5 victoires de rang. Pronos : 1-11-3-2-7 2ème course ELECTRA BLEUE vient de très bien courir. ELECTROCHOC peut mieux faire. COOPER PERON est courageux. CHARMEUR DES HAYES sera la base de la course. ENJOY D’AMOUR devra éviter la faute. C’EST MAJYC est irrégulier. EMBRUN DE MAI est fautif. APOLLON DU LOISIR a moins bien couru la dernière fois. DU PLESSIS CHESS est le moins argenté de la course et partira du 2ème rang. Pronos : 4-1-8-2-6 3ème course 1750 mètres. LYNX D’ERPION a sorti le grand jeu la dernière fois. FORLAN est régulier. PROUD OF MY FACE va encore disputer l’arrivée. MAD DIVA est D4 avec K. Depuydt. DON QUICHOTE a le droit de surprendre. ANTHRAX DOPE est un spécialiste de la 6ème place. JACK LJ fait partie des plus argentés de la course. CESAR CHARISMA possède un bon record. EDGAR FLEVO se place souvent. Pronos : 1-7-3-4-5 4ème course 2850 mètres. GIGANT WELL vient de remettre les pendules à l’heure. UCALAYI BI manque de forme récente. GIAN LUCA PASEL est intermittent. FILOU REVE est un 4 ans qui reste sur une 5ème place. JANA TRAFO est sur la pente ascendante. CONDOR SKY a mieux couru les deux dernières fois. LUCKY BASE devrait se racheter sans problème. INVINCILE BOLETS est très régulier. ALEXIS BLEU est présenté sur son meilleur parcours. Pronos : 7-5-8-1-6 5ème course La coupe des 2 ans. NEMO D’OR ST et HELLA D’OSTENDE ont débuté par une disqualification tandis que NICKY PRIDE, NEVELE HALL GRAUX et NIKITA HOLLANDIA ont d’emblée pris des gains. HUBBLE PAN et NYX HILLPERON ont été bien qualifiés. NICE VICTORY sera confié à Jos. NEW EXPRESS possède (de loin) le meilleur record de l’épreuve obtenu aux qualifications. Pronos : 7-8-2-4-3 6ème course DANDY FELLOW et JANTJE D’HOEVE viennent de bien gagner. JUST IN TIME E est régulier dans l’ensemble. HIGHER SPEED DH devrait terminer plus près cette fois. BELIEVE ME CG disputera une nouvelle fois l’arrivée. KALI MAGNUS est la base pour le trio. JOTELLO VRIJTHOUT vaut mieux que ses derniers résultats. DELIT MINEUR déçoit. DIVINE GRAUX peut mieux faire. JUNGLE et JADA VRIJTHOUT manquent un peu de forme récente. Pronos : 1-8-9-6-2 7ème course Le Prix Apéro vient en fin de soirée. KELSEY EV devra éviter la faute. LIBERO D’HOPPE viendra une nouvelle fois pour une place. JIPSY FULLSPEED est devenue sérieuse. JULIE CAF EV reste sur deux moins bonnes tentatives. FINITRY D’ERIQUE court bien une fois sur deux. LIKE ALWAYS est en forme. DIDINE DE TONGRES est parfois capable de bonnes courses. KANTUCKY T devra cette fois partir en dehors. Pronos : 3-1-8-6-2 8ème course On termine avec le ‘Pousse café’. 2850 mètres. KATIA DU CALVAIRE est revenue en forme mais la distance est un peu longue. MIRACLE YANKEE est au top. KLASSIK MCQUEEN est parfois compliquée. CALIN DES MAZURES et DUO D’AVIGNERE restent sur des résultats moyens. BACCHUS D’ARTHIRO peut mieux faire que 5ème. ICARUS vient de s’imposer. KIM SPITS est en forme. Pronos : 2-7-3-6-8