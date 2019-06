8 courses au trot ce soir à l'Hippodrome de Wallonie - Hainaut matin - 18/06/2019 8 COURSES AU TROT Départ de la 1ère à 18H40 Cheval du jour : 202 MAKALO Outsider du jour : 402 CAPELLA DU TRECHON 1ère course DECLIC DU GADE découvre un superbe engagement. DIANE D’IDEF doit être rachetée. DARIUS DU LOIR a gagné ses deux dernières courses. FLYING MOKO n’a que 4 ans et possède quasi les mêmes gains que les principaux favoris. ENOLA PENGUY continue à rattraper le temps perdu. CONDOR SKY n’est sûrement pas hors course. ENIGME DES ILES, BUCELIO VERDERIE, BELLE MAGNIFIQUE et DAISYMONEY RINGEAT ont la distance dans les jambes et partiront du premier rang derrière l’autostart. Pronos : 5-15-6-12-13 2ème course ITOKI DU LOMBART est régulier. MAKALO (un 5 ans estimé) et bien placé au numéro deux derrière la voiture aura à faire principalement à JARRAH BOLETS, JESSY JET VG, JR DIESCHOOT et ICEMAN qui devront partir à son extérieur. SCISSORS, INDIEN DE FORESSE, HERO STAR et KEELY QUEEN ER vont se mêler à la lutte finale et seront cités ensuite car leur numéro de départs n’est pas enviable. Pronos : 2-5-4-6-1 3ème course REGIMENT sait aller vite. DIVINE DU VERNE est plutôt irrégulière. KARADJA VRIJTHOUT ou KIDSPEED VRIJTHOUT peuvent espérer l’emporter en étant D4. KYWI DE CORTA cherche une victoire. JADORE SUGAR vient enfin de gagner. JAECON VRIJTHOUT est devenu régulier. DINO JOSSELYN, ILMAN VRIJTHOUT et JR WALKER E devront composer sur ce parcours de 1750 mètres. Pronos : 1-7-3-4-6 4ème course 2850 mètres. CAPELLA DU TECHON et FORTISSIMOKO sont nettement les plus argentés devant BEST OF MORCHIES et CATSOUS. Les trois derniers cités ne sont pas à l’abri d’une faute. CASANOVA DE RICO et BELLAGIO DE CREPIN sont plus réguliers. BERING DU GOUTIER surprend parfois. Pronos : 6-4-2-3-7 5ème course Apprentis et lads jockeys. JASMINE EV et JOS JB disposent d’un engagement presque parfait. ECHO DE PERTHUIS et LEGENDE LJ cherchent une victoire. ECU DE JANEIRO a progressé. JOKE CAF EV peut au moins se placer au même titre que JAMES BOND. KATALAYA TRAFO sera de la partie. KIRA BUTCHER viendra ensuite devant HADOL BOKO. Pronos : 1-7-6-2-3 6ème course EDGAR FLEVO peut se réveiller. IDEAL PONT VAUTIER va se racheter. JOINTNESS SIDNEY aura une tâche plus compliquée aujourd’hui. JACKPOT VRIJTHOUT est peut-être le gagnant de la course. JULIETTE D’ERPION fait toutes ses courses. INDO LOCO est capable d’un ‘truc’. DAGUET, BROOKLYN MEMORY et JANA TRAFO sont à surveiller de près. Pronos : 2-6-7-1-8 7ème course Bouteille à encre. LOBORGA DC devrait l’emporter si elle reste au trot. LIKE ALWAYS vient de terminer 2ème. KOMPANY et KENTUCKY GALA devraient également bien courir. KOOL ALICE, EXODUS PALACE, KING DE CHIMAY (Jos), LUCKY HOPE, DIVINE D’OLNE et KOULI BALY auront l’avantage de partir en première ligne derrière l’autostart. EUGENIE DE QUIDRA, LOVE VIVANT et LUCIE peuvent créer une surprise. Pronos : 4-3-9-11-1 8ème course Le Prix des Dames. Personne n’est battu d’avance. Bel engagement pour la plus jeune de la course : BELIEVE ME CG. ELITE BUITENZORG, HAPPY END et ESTORIL PEJI voire DJINN CEHERE cherchent leur meilleure forme. JACINTO est régulier. ICAR DE LOOK peut enfin trouver sa course. EXOTIC, EXACT D’OCCAGNES, ECHO DE CHANTEINS n’ont que le fait de partir du deuxième rang derrière l’autostart contre eux. DJO DE NAPPES est l’un des moins riches mais pas le moins rapide Pronos : 1-6-8-9-10