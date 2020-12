8 courses au trot à l'Hippodrome de Wallonie - Hainaut matin - 24/12/2020 Ouverture des opérations à 14h50 Cette réunion de Noël est à suivre en direct et en streaming sur www.hippodromedewallonie.be Plus d’infos sur les derniers avant-faits de courses sur www.eurotierce.be 1ère course La jeunesse en piste avec quelques inédites bien qualifiées. HOUPETTE DIESCHOOT, HILDA DE L'ECORCE, HESTIANA et HEIDI DE L'AUMOY en font partie. HYPERSONIQUE a déjà bien fait en course tout comme HAZEL DOPE et HAPPY DU PARC. 2ème course Les poulains cette fois avec HIMEROS DU GOUTIER et HÉROS DE MAHEY qui viennent tous les deux de passer le poteau en tête mais qui devront partir en deuxième ligne. HOT CALL va sans doute progresser. HERMÈS RONVILLAIS, HELLO VRAC et HERMÈS D'OR peuvent également bien faire. 3ème course ONE PRINCESS vient de gagner dans un bon temps à Kuurne en devançant de peu la "Guarato" OPHELIE OASIS qui elle avait ouvert son palmarès dès sa première sortie. OUT OF LAW est régulière mais semble barrée par nos deux favorites. ISORA DE SOURCE et OLSMOBILE viendront ensuite. 4ème course La finale du Grand Prix des Géniteurs est une course prisée en Belgique réunissant quelques bons 3 ans. Lauréat du Darby des 3 ans, NEO TURBO paraissait au-dessus des autres depuis ses débuts mais il vient de connaître sa première défaite face à NEW EXPRESS qu'il retrouve. Le jumelé semble là une nouvelle fois. Derrière, NICE MOM, NIKITA VRIJTHOUT, NYX HILLPERON et NEFERTITI BOUM viseront une place. 5ème course USTINOF DU VIVIER a bien mieux couru la dernière fois. Il devrait devancer BEAU GAMIN bien décevant depuis son arrivée en Belgique mais qui reste capable de s'illustrer. DANSEUR BAROQUE, BELLINO D'AUVRECY et BON COPAIN ont les moyens de s'imposer en cas de défaillance des favoris. 6ème course Superbe engagement pour CATSOUS mais il lui faudra montrer de la vitesse sur un parcours où il n'a guère brillé. Dès lors on peut lui préférer le champion belge JOY RIDER DE YH qui vient cependant d'être devancé par GRIMALDI au terme d'un parcours peu favorable. De retour de Suède, JACKPOT VRIJTHOUT a beaucoup de vitesse et il peut en surprendre plus d'un. 7ème course MALIKA VRIJTHOUT est la meilleure du lot mais elle semble avoir un petit coup de moins bien par rapport à cet été. Elle vient d'ailleurs d'être battue par MYSTERIOUS MOM qui cette fois n'est pas déferré des 4 et par MELTING POT qui cherche sa course. MISTER VALENTINE peut également bien faire tout comme MATEO DE RÊVE. 8ème course ERMINE DU RYS a retrouvé la grande forme mais il faudra battre GALAXIE DU CONDROZ récente lauréate à Reims. La semaine dernière FLEUR DU RAMIEROU s'est imposée en devançant FRANGINE À COUCOU (deuxième), GAMÉLIA DUB'S (quatrième) et FIONA SPEEDHYCAT (cinquième), une ligne à reprendre.