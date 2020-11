8 courses au trot à l'Hippodrome de Wallonie - Hainaut matin - 24/11/2020 Ouverture des opération à 16h Réunion à suivre en streaming sur www.hippodromedewallonie.be Cheval du jour : 202 VYTRO D’ERPION Outsider du jour : 511 LOWI DE SPAGNIE 1ère course FLASH SPECIAL surprend de temps en temps. DIVINE DE JANA cherche sa meilleure forme. FORBAN DES RACQUES est régulier pour les places. FIER D’ARS ne manque pas de moyens. APOLLON DU LOISIR fait toutes ses courses. FUTAIE D’ERPION trouve un super engagement. FLAMENCO CEHERE est le moins riche de la course mais pas le moins doué. EPONA DE NAY est intermittente. EZECHIAS est un bon outsider. FLAVIO devra rester au trot. Pronos : 7-3-4-6-2 2ème course 1750 mètres. VYTRO D’ERPION est en forme. ERWOOD D’ECAJEUL peut se réveiller tout comme ALOES PHIL. DON JUAN DE MOERES collectionne les places. DINGUE DE TOI dépend d’un tandem intéressant. BOGDEN ne déçoit jamais. COPAIN D’HASARD devra revenir du deuxième rang derrière l’autostart ce qui n’est pas simple sur ce parcours. Pronos : 2-7-5-6-3 3ème course La coupe des 3 ans. NEVELE HALL GRAUX et NEWT VRIJTHOUT viseront plutôt une place à priori. NEMO D’OR ST vient de gagner sa course. NOBLE DE LA VALLEE sera dans le coup lors de l’emballage final. NYMKE BRIGADOON gagnera bientôt sa course. NYMPHE DU CHENE s’est retrouvée récemment. NEW EXPRESS possède la plus belle musique de ce lot. NICE MOM peut monter sur le podium tandis que NEYMAR est le moins riche et le moins rapide du lot pour l’instant. Pronos : 5-7-4-8-6 4ème course Uniquement des 4 ans au départ. MILJONAIR D’HOEVE et MONIQUE D’HOEVE peuvent tenter quelque chose. MYA DE CORTA manque encore d’un peu de métier mais semble bonne tout comme GOLDEN DE JANA. MR BROWN est en forme, même remarque pour GRAMBO ORCHI. MOON BLUE aura contre elle son numéro de départ. MARCUS RAPIDE DHM progresse. MONTANA JP est une surprise possible. MYSTY VRIJTHOUT devra aller un peu plus vite cette fois. Pronos : 10-6-5-9-7 5ème course La course du Tiercé. C’est très ouvert. KANTUCKY T est en forme. MASSIVE ATTACK pourrait être le favori de la course. FAVIAN D’HARCHIES est un métronome. EROINE DU THENNEY devrait se racheter. KOMO DU LOGIS et LITTLEMISSMELODY possèdent un palmarès irréprochable. LET’S GO LOCO devra partir tout en dehors. FATAL EMPIRE a déjà trotté un peu plus de 1.14. LABAMBA EV est sur la bonne pente. LOWI DE SPAGNIE peut tous les battre. FIONA SPEEDHYCAT devra rester au trot tout comme EMILIO GERASINO. DRAGA DANOVER a 7 ans et reste sur une victoire. Pronos : 2-4-11-5-7 6ème course 2840 mètres à couvrir pour cette 6ème course. Sauf pour KYTRA DE YH et LAST WINNER, la forme n’est pas trop au rdv pour les autres. GRAINE DE CERISY a déjà surpris. EXPLORER QUEEN possède des moyens. LILOU DU LAUZET termine souvent en tête des battus. HAPPY OCCAGNES peut se réhabiliter. KIRR ROYAL LJ sait aller vite. EFFEUILLE MOI PAN a parfois laissé des regrets en retrait. Pronos : 1-8-6-4-5 7ème course CEZAR H est désormais âgé de 11 ans. JOY RIDER DE YH va tenter un quatrième succès consécutif. GRIMALDI tentera de le contrer. IN THE AIR TONIGHT est bien né et n’a que 5 ans. BURGOS devra rester au trot. OUT OF HEAVEN est capable de monter sur le podium. Pronos : 2-3-7-5-1 8ème course Réservée aux apprentis et lads jockeys. GRACEFUL BOKO mériterait enfin un succès. KYRAL D’ERPION est bien engagé. KAKI MOM va se racheter. ENDEAVOUR DOPE et FARMER D’EOLE sont des outsiders possibles. L’AS DU CALVAIRE va sûrement effacer son récent petit échec. EXACT D’OCCAGNES et EXOTIC devront partir en dehors du premier rang derrière la voiture. JYBOS D’ERPION peut mieux faire. MOUNAC LOLAS n’est pas super bien engagé. Pronos : 6-1-2-3-5