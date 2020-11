8 courses au trot à l'Hippodrome de Wallonie - Hainaut matin - 10/11/2020 CHEVAL DU JOUR : 113 NIFORD DES BOIS OUTSIDER DU JOUR : 206 DECLIC DU GADE 1ère course 2300 mètres pour cette première course. GRACEFUL BOKO peut prendre une petite place. KYRAL D’ERPION vient enfin de s’imposer, tout comme JYWIN D’ERPION. ZODIACO As n’est pas toujours constant. JOIE D’AVRIL va bien courir. L’AS DU CALVAIRE est en plein boum. KELSEY EV se révèle très bonne. EMILIO GERASINO est souvent disqualifié mais pas sans qualités. KENTUCKY SA et MYRTHE DES BOIS cherchent leur meilleure forme. NIFORD DES BOIS est en principe au dessus du lot. JYBOS D’ERPION et GRINGO TURGOT devront partir de l’arrière. Pronos : 13-8-7-5-1 2ème course GAULTHERIA fait partie des plus argentées de la course. FUTAIE D’ERPION et CHARMEUR DES HAYES peuvent mieux faire que la dernière fois. DECLIC DU GADE peut se racheter. DIVINE DE JANA cherche sa meilleure forme. DIAMOND ER (sans faute) possède une première chance. ENIGME DES ILES et EZECHIAS tenteront une place. FORBAN DES RACQUES mérite une victoire. Pronos : 11-6-15-1-4 3ème course Le Prix Malaisie. IN THE AIR TONIGHT possède un bon record. BURGOS est assez inconstant. GRIMALDI peut mieux faire que la dernière fois. ARENDELLE est capable de l’emporter. MAD DIVA et CIGO PERON voire FRIDAY peuvent créer une surprise. JOY RIDER DE YH a déjà gagné beaucoup de courses. ALEANDRO ZS vient enfin de se réveiller. Pronos : 8-4-3-2-1 4ème course. FIONA D’ELCHE peut se placer. FALCON JET est au top. FAVORI DE NAY sera cité pour une surprise. EDEN DE CHIRCAS cherche un podium. ESPRIT D’ŒILLET représente une bonne chance. FOUDRE DE LA BARRE peut se réveiller. EACH KING fait toutes ses courses. EIGER DE JEMA est D4. EBLACK BERRY est le choix de Guido. Pronos : 5-11-8-9-7 5ème course 2840 mètres. IRIS BALDWIN sera D4. LETINA SUNSHINE et KEELY QUEEN ER sont des pendules suisses. FLAVIUS BOKO devrait au moins obtenir une place. JANA TRAFO, FLASH DU LARGE et CRACK DE NEUVILLE seront des outsiders. Pronos : 5-3-4-7-6 6ème course Sprint. KATINKA D’HOEVE court bien une fois sur deux. MINNIE DI BIANCA mérite un succès. NYMKE BRIGADOON va finir par s’imposer tout comme LUNAVITA. LANDO VRIJTHOUT avait bien débuté sa carrière. FRENCH KISS HR aussi et détient un bon record. Pronos : 5-4-7-10-6 7ème course Certains chevaux ont plus de 100 000 euros de gains. BILL DU RIB cherche sa meilleure forme. DON QUICHOTE peut surprendre à grosse cote. CATSOUS reste sur de bonnes prestations. UROY n’a pas si mal couru l’autre jour. IT’S SHOWTIME ZAZ a roulé 1.12.3. LOUIE BRODDE : 1.10.1. Pronos : 8-7-4-5-3 8ème course Course au trot monté pour clôturer la soirée. Rendement de distance à partir du numéro 5 : EROS DU BIS qui devra rester sage. ECHO DE PERTHUIS n’est pas des plus fiables. MISTER VALENTINE et EVEIL DES SENS vont tenter de profiter de leur avantage initial. GENIUS GOSSELYN dépend de l’entrainement ‘Grift’. ERMINE DU RYS mériterait d’en gagner une. Pronos : 4-3-2-9-5