8 courses au trot à l'Hippodrome de Wallonie - Hainaut matin - 26/08/2020 8 COURSES AU TROT Départ de la 1ère à 18h30 Cheval du jour : 402 NEW EXPRESS Outsider du jour : 502 DIVINE DE JANA Possibilité de vivre les courses en direct en bord de piste ou en tribune couverte en vous inscrivant au préalable via l’adresse mail es@hippodromedewallonie.be 1ère : minitrotters 2ème course 1750 mètres pour débuter la réunion Prémium. ETERNEL DES HAYES est préférable à EOLE DE MAHEY. COYOTE VIF peut compléter un multi sur cette courte distance. FLUPKE PAN est capable de tout ou rien. ELIXIR DULAYON est régulier lorsqu’il reste au trot. FLAMENCO CEHERE est D4. FIROLINE revient en forme. FLEUR DE QUIDRA peut créer la surprise. DEMONA TER BLEKTE peut gagner si elle se sort du numéro 8. GREEN DU POMMEREUX est encore jeune et peut progresser. Pronos : 8-4-6-5-3 3ème course Le Prix Arras. MILES OF SMILES se place régulièrement. MAC POWER manque un peu de chrono pour l’instant. MILF VRIJTHOUT vient de gagner à deux reprises. LOWI DE SPAGNIE est en plein épanouissement. KOBE DU CAMARDE est assez régulier. KUISY FD court bien une fois sur deux. MAESTRO S va se racheter. KOLDSTAR DIESCHOOT est D4 et peut mieux faire. LETS GO ROYALE est intermittent. LED ZEPPELIN ne manque aucune arrivée alors que KATO est un peu moins régulier tout comme LOTHARINGEN EV. Pronos : 9-4-1-11-10 4ème course La Coupe des 3 ans. NEWT VRIJTHOUT court toujours bien. NEW EXPRESS est invaincu en trois sorties. NICE MOM peut mieux faire. NICKY PRIDE est déjà chevronné. NOUBA MOM est l’une des trois pouliches de la course. NASH MOM devra aller un peu plus vite ce soir tout comme NOBLE DE LA VALLEE. NEMO D’OR ST luttera pour une toute petite place. NEW LIGNERY n’est pas inintéressant mais part au numéro 9. NOBLE CANTHIS n’y est pas encore. Pronos : 2-3-5-6-1 5ème course Retour sur une courte distance. DIVINE DE JANA semble préparée pour cette course. APOLLON DU LOISIR vient de gagner. FUTAIE D’ERPION cherche une place dans le trio. ETOILE DE LAHAYE est rapide. EBBA LOTTA peut terminer dans le multi. DOLLY POP possède des moyens certains. DIEGO D’HERMES est un cheval à surprise. EXTRA DE CRENNES est nettement le moins argenté de la course. Pronos : 7-2-3-9-4 6ème course JYNA D’ERPION cherche un succès. KALI MAGNUS vient de terminer quatre fois dans le trio. KYWI DE CORTA vient de faire un truc. KIRR ROYAL LJ est réguliere. CORLEONE s’améliore encore. KAMUKANA VRIJTHOUT est plus à l’aise sur 1750 mètres. KAISER LANTERN vient d’effectuer une rentrée tonitruante. LAST WINNER ne gagne plus pour l’instant. I CAN STEEL est présenté par R. De Vlieger. KATINKA JET peut surprendre. Pronos : 5-3-1-2-4 7ème course 2300 mètres. NICE PRESENT vient de l’emporter. LET’S GO VRIJTHOUT se cherche. MONTANA JP a été malheureuse récemment. ETOILE DE REVE cherche un succès. MILADY AXKIT, MISTER CHIP et NEYMAR ne sont pas incapables de surprendre. Pronos : 1-6-2-4-3 8ème course Disputée par des apprentis et lads jockeys. L’AS DU CALVAIRE est très fort actuellement (sachant partir vite). GRACEFUL BOKO trouve un bel engagement. FURIEUX DE GINAI alterne le bon et le moins bon. KAKI MOM mériterait un succès. JYWIN D’ERPION aussi. LEGENDE LJ peut enfin terminer sur le podium. JOIE D’AVRIL vient de finir 3ème. KYRAL D’ERPION ne cesse de se distinguer pour les places. FLOYD DU GUIBEL est l’outsider de la course. Pronos : 1-2-4-5-8