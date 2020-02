8 courses au trot à l'Hippodrome de Wallonie - Hainaut matin - 31/01/2020 8 COURSES AU TROT Ouverture à 18h Cheval du jour : 205 JACKPOT VRIJTHOUT Outsider du jour : 305 DARWIN DU BREUCQ 1ère course Les chevaux de la1ère ligne sont nettement plus argentés que ceux du deuxième rang. Devant, on citera principalement DERBY CHEVALERAIE, FILOU REVE, DARIUS DU LOIR (hyper régulier), DECLIC DU GADE (D4) et ELECTROCHOC. FORESTER DIESCHOOT est plus ou moins régulier. DJANGO DE JAGUY trouve un super engagement. FLUPKE PAN peut nous surprendre dans un bon jour. DELICIOSO peut lutter pour les places. DIEGO D’HERMES est dans le même cas. FALSH SPECIAL vient de s’imposer via un bon engagement. DARTOIS est en gros retard de gains. Pronos : 5-6-3-2-14 2ème course Prix Neptune. FORLAN tentera une place. CLUB NORD EASY peut créer une surprise. CHAPTER ONE a prouvé sa qualité. JACKPOT VRIJTHOUT est en forme et en profite en courant assez souvent. TOSCANINI FONT possède un peu de classe. GRIMALDI est pour l’instant difficile à détrôner. CEZAR H possède de la qualité et peut terminer dans les 4 premiers. JANA TRAFO retrouve de la forme. EDGAR FLEVO possède une chance certaine. OUT OF HEAVEN est fidèle à lui-même. JOINTNESS SIDNEY se place souvent. Pronos : 5-6-7-10-3 3ème course Des chevaux en grande forme. Distance1750 mètres. HERTOGIN FANATIC est on ne peut plus régulière. KEELY QUEEN ER affronte un peu meilleur. ICEMAN est irrégulier mais a de la qualité. HECTOR TER BLEKTE a retrouvé la grande forme. DARWIN DU BREUCQ est irréprochable. CHARME DU PIEFFORT n’aura pas facile à s’illustrer dans cette course. IL MONDO EV est une pendule. JARRAH BOLETS prends parfois des troisièmes places intéressantes. Pronos : 5-1-4-7-2 4ème course Course réservée aux juments. GOSFORD n’est pas loin de gagner sa course. GALINA DE LAHAYE est régulière pour les petites places. GRACE GIRL peut enfin terminer sur le podium. GIPSY QUEEN peut surprendre au vu de ses gains. GINGIRELLA cherche sa course. GITANE D’ERPION est D4. Tâche un peu moins évidente pour les partants du second rang. Pronos : 1-6-7-2-3 5ème course Les amateurs au sulky. ERMINE DU RYS accumule des performances de choix. LA LUNA VRIJTHOUT a retrouvé la forme. JUST IN TIME E est très régulier. CARAVELLE D’HEULE possède (dans l’ensemble) un bon palmarès. GOBORG DC est en forme. JITAN D’OCCAGNES est un ‘Crébas’. EXOTIC n’est pas loin d’un succès. FILS DRY peut surprendre. KATINKA JET peut gagner. Pronos : 2-12-9-4-3 6ème course Le prix Soleil disputé sur la distance de 2850 mètres. Des chevaux de classe. DEEPSTACK vient de prendre deux places. UROY jouera les places. VYTRO D’ERPION fait toutes ses courses. MISTER ED HELDIA cherche sa course. MAD DIVA semble un peu moins performante actuellement. BANKER TRANSS R n’est plus le même mais reste un très bon cheval. AVRIL CADE est le plus argenté de l’épreuve. DON QUICHOTE fait plaisir à son entourage. MISTER NIKY dépend de l’entrainement de B. GOOP (driver de Face Time Bourbon notamment). Pronos : 9-4-1-6-2 7ème course Prix Mercure, Encore pas mal de chevaux en excellente condition. LORD OF LOVE luttera une nouvelle fois pour les places. KELLY ZWARTLAND est dans le même cas. KENTUCKY S.A. cherche aussi une place sur le podium. LINDSY’S ROAD est régulière. KIRLO ROYALE reste sur 4 succès de rang. LOUIS peut s’imposer à l’issue d’une bonne course. KATALAYA TRAFO manque un peu de vitesse. KIRA BUTCHER est plutôt irrégulière. DJO DE NAPPES est un dur. KELSEY EV peut gagner si elle reste au trot. Pronos : 5-13-6-4-1 On termine avec la 8ème course. 1750 mètres. MISS DU CHATAULT vient enfin de s’imposer. MAGOTS DES RABOTS s’améliore. MONTANA JP possède peu d’expérience mais a déjà montré une certaine qualité. MARADONA SLIPPER peut surprendre. MATY DE CORTA ne peut que s’améliorer. MOON BLUE reste sur un joli succès. Pronos : 3-1-7-6-2