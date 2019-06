8 courses au trop dès 18h à l'Hippodrome de Wallonie - Hainaut matin - 04/06/2019 Cheval du jour : 606 GIOVANNI BIANCO Outsider du jour : 505 LUCKY BASE 1ère course ALEXIS BLEU peut encore se placer sur cette longue distance. DREAM MADRIK mérite une victoire. JESSY JET VG est hyper régulier tout comme INDIEN DE FORESSE, HERO STAR, KELLY QUEEN EV et STAR SPEED qui partent tous au premier rang derrière l’autostart. HAPPY OCCAGNE, CRACK DE NEUVEILLE et IRIS BALDWIN ne sont pas battus d’avance même en partant du 2ème rang. Pronos : 2-4-9-1-6 2ème course DAISYMONEY RINGEAT peut aller très loin, voire au poteau. CHARMEUR DES HAYES reste sur 3 succès consécutifs. ELECTRA BLEUE peut surprendre. ETOILE DE LAHAYE a des moyens,. DELTA GEDE progresse. APOLLON DU LOISIR fait toutes ses courses. ENOLA PINGUY sait finir vite avec Jos. Pronos : 3-2-6-9-7 3ème course BELIEVE ME CG, ICAR DE LOOK et surtout LAST WINNER devraient se livrer à une belle lutte. KEBIR MATIC ne cesse de s’améliorer. EPALIA est le bel outsider dans cette ccourse la course. ERMYNE DU RYS est confié à Jos. JOIE D’AVRIL et EXOTIC sont d’excellents outsiders. Pronos : 3-1-2-6-15 4ème course CATSOUS en restant au trot conserve une chance de victoire. BOGDEN peut se racheter. VYTRO D’ERPION est un bon cheval. CASANOVA DE RICO s’entend très bien avec Jos. BEST OF MORCHIERS et BASIC IDEF sont de bons outsiders. Pronos : 3-6-4-5-7 5ème course C’est la Coupe des 4 ans. LYNX D’ERPION n’est pas incapable de l’emporter. LARADJA VRIJTHOUT fait toutes les arrivées. LETINA SUNSHINE n’est pas hors du coup. LOVE IT EV et LUCKY BASE peuvent l’emporter. Pronos : 7-5-4-3-2 6ème course 2300 mètres. GIOVANNI BIANCO est le cheval de la course. HEINZ HENO n’est pas n’importe qui. MAD DIVA est une bonne jument. AQUITO DE JUPILLES peut tenter un bout en bout. KARTOON a de grosses possibilités. EXCLUSIVE LANE, CJ’S PHOTO et JACK LJ viendront ensuite. Pronos : 6-4-7-8-2 7ème course réservée aux amateurs. La victoire devrait se jouer entre MEPHISTO PS, JOINTNESS SIDNEY. COOLZEN DE JERVY et IMUSCLE VRIJTHOUT viendront ensuite devant CONDOR SKY. Pronos : 2-1-7-3-4 8ème course Des chevaux en devenir. Les chronos parlent pour MEREL HOLLLANDIA, FLEUR DU NORD et MYRTHE DES BC. MA CHERIE DL, FAST D’AMOUR et dans une moindre mesure et GIPSY D’ERPION resteront à l’affût d’un éventuel faux pas de l’un des des principaux des favoris. Pronos : 1-6-4-5-2 9ème Réservée au MINITROT sans prise de paris