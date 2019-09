8 courses au galop dès 18h à l'Hippodrome de Wallonie - Hainaut matin - 27/09/2019 Cheval du jour : 210 GLORIOUS WARRIOR Outsider du jour : 414 CARA’S MUSE 1ère course FOREVER DREAM barre encore très nettement ONIRIA et FABULOUS BOY au vu de leur dernière rencontre. FREE LADY et A MILLION DREAMS ont couru en France et en Allemagne sans pouvoir monter sur un podium. NAGIRA n’a pas trop brillé en Allemagne dans des lots valables. NEWSFLASH semble encore pouvoir être devancée par ONIRIA. Pronos : 6-2-4-5-1 2ème COURSE JUST BECAUSE vient de terminer deuxième sur 1500 mètres. CLENYMISTRA se plaît à Mons et y avait devancé LUGANO et PROUD REBEL. ROSAMUNDE s’est imposé la dernière fois tandis que LUGANO et SOME SHOW terminaient 3ème et 5ème. FRUIT SPIRIT est un bon sixième du St Léger à Waregem. INDICATIVE CHOICE est régulier et battait nettement VELLA BERE lors de sa dernière tentative à Mons. AMERICAN BOY n’a jamais déçu cette année. KIRBEC est le deuxième atout de T.V.D. Troost. GLORIOUS WARRIOR est bien placé au poids. ALSTERPRINZ a longtemps fait illusion la dernière fois tandis que SIMMANTOV décevait nettement. VELLA BERE vient de bien faire sur l’herbe. Pronos : 10-6-3-11-2 3ème course HIGH DRAW portera le plus gros poids dans ce conditionnel. BATTLE OF BOSWORTH aura sûrement encore besoin de courir. CADEROUSSE revient à Mons où il est assez régulier. CAMPIONE venait facilement dans le dernier tournant (où il a dérobé) récemment à Mons. VICTORY QUEEN et DIARISSA manquent de références sur cette piste. MURAKAMI n’est plus toute jeune. SPARK reste intermittent. DOCTOR KEHOE, CLASSE POWER et PRIVATE SCHOOL terminent souvent en tête des battus. AD AUGUSTA vient de montrer sa forme mais partira en dehors tout comme TYWIN. BACK TO CAPRI vient de pas mal courir. Pronos : 4-11-8-3-2 4ème course BLACK WOLF RUN semble déjà prêt à fournir une bonne performance. ANOTHER FOR JOE court souvent à bon escient. PREMIER DIVISION n’a pas encore déçu cette année. MISS MILLA B est sans doute meilleure sur l’herbe mais vient de devancer SOME NIGHTS et FALLING WATER sur le parcours. FANCIFY a de courtes périodes de forme. FAULKWOOD est irrégulier. SAGE HOPE vient de terminer devant ZING. DIKTATION sera monté par F. Malbran. XARCO termine souvent en tête des battus. FIRST COMPANY a fait belle impression la dernière fois en s’intercalant entre SAGE HOPE et ZING. CARA’S MUSE terminait 6ème de cette même course. Pronos : 1-13-14-9-10 5ème course 2850 mètres. MARLOT semble encore barré par FERRANO au vu de leur affrontement à Waregem. GOLDEN BOY tentera de bien faire sur sa fraîcheur. PLUTOCRACY ne semble pas au mieux. MAKAWI vient de devancer MAAYA mais cette dernière est cette fois mieux placée au poids. BINT LINNGARI et DEDUCE reviennent à Mons avec des ambitions. HURRICANE VOLTA et WALINA n’ont pas fait d’étincelles cette année. QUADESH peut se révéler. Pronos : 7-6-2-4-1 6ème course BARTEAUX est en pleine forme. WINSTON WOLF est irréprochable depuis le mois de juin. VIBRANT CHORDS est un nouveau venu chez J. Goossens. FAIR SELENE s’est révélée sur l’herbe d’Ostende. ARNARSON, INVIOLABLE SPIRIT, ALL ROUND (bons débuts) et NEOTTIA peuvent encore avoir besoin de courir. ACAPELLA STYLE débute à Mons. Pronos : 3-1-2-4-9 7ème course 950 mètres. MONSIEUR MEL a bien mérité son repos après ses excellentes performances sur ce parcours. BETTTER VALUE et CHAPLIN se valent à cet écart de poids. ONE TOO MANY fait toutes ses course mais gagne rarement. BLAZED n’est pas encore monté sur le podium cette année. HOUNDSTOOTH aura besoin de courir. SEA ESS SEAS est régulier pour les places. WALK IN THE ROOM portera le petit poids de la course. Pronos : 3-1-4-2-7 8ème course Course réservée aux chevaux arabes. Tentons HALIB DES FORGES (entraînement Collington). EMIRAATY, BLITTERS PACO et MADJY peuvent ensuite être retenus pour le sérieux de leur entourage. MESSI, AL FAHL D.A, FLYING HIGH et CALITRI D.A. complèteront notre choix. Pronos : 5-4-9-3-8