7 courses de trot sont programmées à l'Hippodrome de Wallonie - Hainaut matin - 08/04/2019 7 courses de trot Départ de la 1ère à 18h00 cheval du jour : 308 DUR D'OREYE outsider du jour : 405 VADUZ WISE AS 1ère course 2850 mètres. APOLLON DU LOISIR est régulier. DON'T STOP ME fait souvent un podium lorsqu'elle trotte. DALERO DE FACQUE reste sur une deuxième place. DJANGO DUEM est D4 et bien placé derrière l'autostart. BERING DU GOUTIER devra assurer son départ. DIABLE MAUVE est associé à Jos. BRIO DE JANEIRO court mieux que ne l'indique ses deux récents classements. DIAMOND ER devra assurer au départ. BEAUTIFUL KING est un peu inconstant. CONDOR SKY se place toujours. DUCHESSE est en forme tandis que DECLIC DU GADE vient de gagner en force. pronos : 16-1-4-12-11 2ème course DIEGO DELAVERA et DREAM MADRICK viennent de gagner facilement. CRACK DES NOUETTES est bien engagé. COMME IL FAUT est en forme. CAMELEON peut surprendre. EPINARD est assez régulier. DUSTY DES OLIVIERS reste sur une deuxième place intéressante. ENOLA PENGUY vient de gagner 4 de ses 5 dernières courses et progresse encore. pronos : 2-14-5-1-13 3ème course DUR D'OREYE revient à Mons. GINA SCHERMER a déjà trotté moins de 1.11. BAGAN DEGATO et EAGLE B BUTCHER sont les deux 'Corbanie' de service. VOYAGE D'AMOUR et MISTER ED HELDIA se déplacent avec des ambitions. IRON VIVANT peut se placer. pronos : 8-5-4-6-7 4ème course EMILION et VADUZ WISE AS sont deux très bons chevaux. On ne sous-estime personne cependant. FUGGEDABOUTIT se place souvent. JOY RIDER DE YH ne fait pas toujours toutes ses courses. JULIETTE D'ERPION sera un outsider intéressant. EDGAR FLAVO a désormais 8 ans. JOINTNESS SIDNEY est un métronome. FAVOURITE WISH dépend d'un tandem redoutable. pronos : 5-4-2-8-3 5ème course GOLDY TOUCHYVON, KIDSPEED VRIJTHOUT et UNIQUE AFFAIRE (au vu de leurs gains) sont bien placés derrière la voiture pour tenter de surprendre. HAPPY OCCAGNES est un 'Ready Cash'. NAHEMA est capable de l'emporter. JADORE SUGAR et KEY MOM seront là pour lui donner la réplique. KATIA DU CALVAIRE, FRENCH QUICK et LA LUNA VRIJTHOUT devront bénéficier d'un bon parcours pour terminer sur le podium. LITTLE BRIGADOON est capable d'un truc. pronos : 5-7-8-14-4 6ème course FLUPKE PAN doit être racheté. EXACT D'OCCAGNES peut surprendre. LAST WINNER est pour l'instant irréprochable. LETINA SUNSHINE devrait mieux faire que la dernière fois. IVAR va lutter avec les meilleurs. EPALIA se révèle. JACARTA NOA a sa chance. pronos : 4-2-6-7-8 7ème course Course au trot monté pour clôturer la réunion. HEINZ HEINO et UNAR BI devraient émerger. CELTIC AR CARAC vient de gagner. BEST DE VERRIERES, VEGAS OLDESON et surtout XCEED G.T peuvent surprendre. pronos : 4-3-6-1-2