7 courses au trot sur l'ovale de l'Hippodrome de Wallonie - Hainaut matin - 25/06/2020 Départ de la 1ère à 14h Cheval du jour : 313 MASSIVE ATTACK Outsider du jour : 602 FRANC JEU 1ère course Et 2300 mètres à parcourir pour des 3 ans peu expérimentés. Quatre chevaux se détachent au chrono : NEW LIGNERY, NEWT VRIJTHOUT, NOBLE CANTHIS et NICE PRESENT. Evidemment tout dépendra de leur sagesse. Priorité à NEWT VRIJTHOUT qui terminait deuxième pour ses débuts. NASH BOLETS est un des deux ‘Ghekière’ confié à K. Depuydt. Alain Roussel nous présente NOBEL MOM. HAZEL DOPE peut mieux faire. NEJLA possède un peu d’expérience. NIKSKE SLIPPER débute en partant en dehors. NECTAR, NEYMAR et NEVER DE DUFFEL semblent posséder quelques moyens. Pronos : 9-5-11-13-4 2ème course On passe au Prix Orchidée (16 partants). Le gagnant serait-il un partant du deuxième rang derrière l’autostart ? ETOILE DE REVE et MUNGIA D’IRATY possèdent chrono et expérience. MONLOULOU devrait s’inscrire parmi les 4 premiers à l’arrivée. KETTY HS sera un outsider au places. LACY STAR FARM est pour l’instant la plus douée. KISS ME DARLING DB est sérieuse. GIRL DE DUFFEL possède peut-être un bel avenir. Mais tous devront redouter MISTY EV notamment. Pronos : 14-11-15-6-12 3ème course Trois à six ans aux prises. C’est ouvert. MY LOVE HD peut monter sur le podium. MISTER BUTTERFLY, MASSIVE ATTACK et NICE MOM détiennent pour le moment un palmarès sans failles. LOU DIAMOND possède pas mal d’atouts dans son jeu, sauf son numéro de départ. MISS DU CHATAULT, MARADONA SLIPPER, LINUS DIJKHOEVE, KENTUCKY GALA et LOUIS VICTORY FR partent devant et sont capables d’imprimer un rythme sévère à l’épreuve. LOWI DE SPAGNIE et MOUNAC LOLAS sont des plus réguliers. MARTY DE CORTA va encore s’améliorer. Pronos : 13-14-2-9-1 4ème course La course du TIERCE. FEO TRAFO peut revendiquer la victoire. KRIPTON est un bon sujet. MYSTERIOUS MOM découvre un bon engagement aux gains. JYWIN D’ERPION va activement disputer l’arrivée. LARRY MOM cherche un succès. KYRAL D’ERPION est confié à Frans. CHAMPION LACTE a déjà montré des moyens. MYRTHE DES BOIS peut se racheter. ECHO DU PERTHUIS reste sur trois courses honorables. EROS DU BIS peut mieux faire. Pronos : 4-1-6-5-10 5ème course Le Prix Lavande sert de support à cette cinquième épreuve. FAVIAN D’HARCHIES, NICKY PRIDE et surtout MY LOVE DES ABLENS possèdent une musique très intéressante. LOOKATME VRIJTHOUT reste irrégulier. LOVE YOU BR cherchera une nouvelle place dans les 4 premiers. KOOL ALICE est un peu dans le même cas. LOVELY GIRL EV va bientôt se retrouver. LUNAVITA avait très bien débuté sa carrière. Pronos : 4-2-3-9-11 6ème course 1750 mètres à parcourir. KOBE DU CAMARDE ne fait pas toujours sa course. FRANC JEU mériterait de gagner. EROINE DU THENNEY cherche une victoire. GEISHA PAN peut surprendre agréablement sur ce parcours. LIBERO D’HOPPE est régulier. FANIKA DU MOULIN peut se révéler. LADY BUTTERFLY peut se retrouver favorite de la course. FIONA SPEEDHYCAT reste sur une bonne deuxième place. Pronos : 8-2-12-3-1 7ème course HECTOR TER BLEKTE peut se placer dans cette 7ème et dernière course. ICARE T cherche sa meilleure forme. JARRAH BOLETS se place assez souvent. KARADJA VRIJTHOUT n’est pas incapable de gagner à belle cote. MILLE D’ATOUT peut mieux faire. KEELY QUEEN ER mérite de gagner. JESSY JET VG vient de le faire et semble sérieuse. INDIEN DE FORESSE tentera enfin un podium. Pronos : 2-12-13-8-7