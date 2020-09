7 courses au trot dont les 4 premières en version Prémium à l'Hippodrome de Wallonie - 02/09/2020 Départ de la 1ère à 18H00 Cheval du jour : 302 MALIKA VRIJTHOUT Outsider du jour : 405 DROGHEDO 1ère course 2850 mètres pour ouvrir le bal. ECLAT DES ILES peut mieux faire mais affronte un lot de chevaux en grande forme. EXCELLENT ARTIST est D4 et en excellent état. EACH KING luttera pour le succès. ESPRIT D’ŒILLET cherche un succès. DIVA DE CABERT court toujours bien. DODDY DU VIVIER commence à se révéler. DARTOIS reste en retard de gains. DECISION sait courir lorsqu’elle évite la faute. ERMINE DU RYS ne déçoit jamais. EUREKA HERBLINAIE est en forme. Pronos : 5-4-6-9-7 2ème course Fortunes diverses dans cette deuxième course qui voit des chevaux de 5 à 10 ans. IMPERATOR STAR est un bon serviteur. JADA VRIJTHOUT ne gagne que très rarement. FEO TRAFO va se racheter. BACCHUS D’ARTHIRO et GOBORG DC cherchent leur meilleure forme. JUST IN TIME E dépend d’un entrainement en grande forme. LIEBLING E aura progressé. KYTRA DE YH n’a rien à se reprocher. KIZ VIVANT est un outsider. LARRY MOM s’améliore. Pronos : 3-8-10-7-1 3ème course Très belle course en vue réservée aux 4 ans. MISS MONEYPENNY va mieux faire. MALIKA VRIJTHOUT peut encore gagner. MYA DU CALVAIRE est régulière pour les places. MILES OF SMILES prend toujours un chèque. MARCO BR reste sur trois victoires. MDE LA FUTAIE mériterait de s’imposer. MAGIC VIVANT partira tout en dehors tandis que MIGHTY BRESCIA n’a plus obtenu de résultats positifs depuis un bon moment. Pronos : 2-1-6-7-3 4ème course et dernière Prémium. Distance de longue haleine. EXTRA JET va finir par gagner une course. BRAVO WELL est en forme. ELECTRA BLEUE est D4. DROGHEDO était chuchoté et n’a pas mal couru récemment. DUC DE TYROLE a fait plaisir à K. Depuydt lors de son dernier succès. BOGDEN dispute toutes les arrivées. CLAUDE DE BRY tarde à se retrouver. ANTHRAX DOPE est un outsider. Pronos : 6-5-4-2-7 5ème course Un lot de chevaux peu argentés. GRAMBO ORCHI mérite de gagner. GRACE va progresser. MONTANA VAN HEREND devrait au moins prendre une place. LYNDSAY MATIC est courageuse. KETTY HS s’améliore. LIMONCELLO JP court de mieux en mieux. Personne n’est à éliminer radicalement dans cette cinquième course. Pronos : 1-2-4-8-7 6ème course Le Prix Tableau. GABBYTO peut obtenir une toute petite place. ECLAT DU CALVAIRE est D4 et confié à un driver adroit. LETINA SUNSHINE est peut-être la gagnante. DOMINO STAR n’est pas à exclure. KEELY QUEEN ER sera hyper dangereuse. ICARE T prend souvent des places. FLEUR D’ORIENT est une ‘Desmet’. Pronos : 5-3-2-7-6 7ème course On termine la soirée avec une course au trot monté et rendement de distance (25 mètres) à partir de DANDY FELLOW qui tente de se reconvertir. EROS DU BIS n’est pas facile. EXACT D’OCCAGNES aime partir devant. COCO BONGO est D4 et possède un palmarès exemplaire. EXTREME DE GRAUX est un peu irrégulier. FALCON JET tentera d’abord de rester au trot. INDIEN DE FORESSE n’est pas hors course (loin de là). ALI THE BEST semble avoir atteint sa limite a 10 ans. ITOKI DU LOMBART peut s’imposer s’il est au top. Pronos : 4-9-7-1-2