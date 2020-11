7 courses au trot à l'Hippodrome de Wallonie - Hainaut matin - 17/11/2020 7 COURSES AU TROT Ouverture de la réunion à huis clos à 18h05 Cheval du jour : 104 VELOCE DU LAYON Outsider du jour : 404 FAVIAN D’HARCHIES 1ère course Sur la distance de 2840 mètres avec rendement de distance de 25 mètres à partir de BUFFALO DE BEYLEV. GIOVANNI BIANCO aura peut-être besoin de courir avant de produire de bons résultats. VISAGE PALE est sur sa meilleure distance. VELOCE DU LAYON est hyper régulier. BOULBOUT DE GOHEL et VIKING D’ORION dépendent du même entrainement. ARISTO est D4. ALWAYS PERFECT et DIVINE DE NAVARY partent à la limite du recul. VIKING D’HERMES est préférable à BON COPAIN. UNERO MONTAVAL et USTINOF DU VIVIER font toujours l’arrivée. Pronos : 4-13-14-1-7 2ème course Un lot touffu qui cette fois devra s’élancer derrière l’autostart. FLASH DU PORHOET possède un bon record. FALCON DE FHAM visera une petite place. FEU DE JOIE peut se réveiller. FANNY HILL reste intermittente. FLAVIO DE MAZA peut se révéler dangereux. ENNIS STONE devra éviter la faute. EPRIS DE FOOT semble en retard de gains. FIFTY D’ERAH est compliquée à saisir. DYNAMITE DU CARHOG est D4. DECISION peut encore se placer. Beaucoup de surprises possibles. Pronos : 9-7-13-14-1 3ème course Le prix La belle de nuit. 2300 mètres. PROUD OF MY FACE et EDGAR FLEVO peuvent se racheter. C’EST MAJYC progresse. ZANTE GRIF sait partir vite. RAPIDE YODA est D4 et mérite de gagner. ALEANDRO ZS progresse. JOINTNESS SIDNEY termine souvent en tête des battus. Pronos : 6-7-5-10-3 4ème course Lot de moyenne qualité et donc des révélations possibles. GRACE WILLIAMS n’y est pas pour l’instant. FILS A PAPA insiste. GAILPONT VAUTIER est le plus argenté de la course. FAVIAN D’HARCHIES n’a rien à se reprocher. FELIX CROWN vient de s’imposer. GEISHA PAN est en forme. GIRL DE CHENU tentera d’éviter la faute. FACE TIME DANOVER court de mieux en mieux. HELIOS DES RIOULTS est un trois ans. GUCCI DU DESERT cherche un podium. GAMIN DE LARRE peut sans doute mieux faire. GRAN PREMIO court bien actuellement. FRIDEME DU PAC, HISTORIENNE et GITANE D’ORIENT partent en dehors du deuxième rang derrière l’autostart. Pronos : 5-4-8-13-14 5ème course GELINE DU VIVIER a déjà pris des places. GUARDIOLA QUESNOT trouve un engagement en or. GIPSY D’ERPION devra éviter la faute. FLASH DE DUFFEL est irrégulier. FIONA SPEEDHYCAT vient de terminer deuxième mais ne répète pas toujours. GRACE GRAND LARGE termine souvent en tête des battus. GOLDEN AGE est encore très tendre. GRIETJE vient de bien courir. Pronos : 15-7-5-2-3 6ème course LULY MOM est régulier. KYTRA DE YH mérite un succès. JR WALKER E est un vainqueur potentiel. CRACK DES PRES, INGE MATIC et HAVANA D’HOEVE auront l’avantage de partir du premier rang. VELTEN VON POLLY est un bon cheval. EARL GREY WAY peut se placer. LIEBLING E est assez régulier. VERSACE DIAMANT a le droit de l’emporter. Pronos : 4-9-12-1-3 7ème course 1750 mètres. NICO DELA VALLEE devra rester sage. MISS DU CHATAULT, LOVERBOY ZEN et NYMPHE DU CHENE peuvent monter sur le podium. MISSES BOSS est régulière. JIPSY FULLSPEED peut surprendre KETTY HS va se racheter et KADET SLIPPER n’a rien à se reprocher. Pronos : 8-5-7-6-1