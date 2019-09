7 courses au trot à l'Hippodrome de Wallonie

Cheval du jour : 302 ZODIACO AS Outsider du jour : 104 ELIOT DEELE

1ère course

FIL DRY, ELLA D’ELCHE, DOMINIK et CARAVELLE D’HEULE tenteront de surprendre en partant du premier rang derrière l’autostart. DEMONA TER BLEKTE est régulière. ELIOT DEELE est revenue en forme. EXPLORER QUEEN et FLUPKE PAN devront éviter la faute. ESMERALDA PAN vaut mieux que ses dernières sorties. CYLOO D’ERPION a du mal à gagner. ECLAT vient d’obtenir une bonne deuxième place. ERMINE DU RYS prend son métier du bon côté.

Pronos : 6-4-5-2-13

2ème course

CHARMEUR DES HAYES et DRAISIENNE peuvent reprendre leur belle série de bonnes performances. DUFFY DRYME et D’ANAIS MAUVE sont bien engagés et tenteront d’en profiter. VIKEN est revenu au mieux. DALERO DE FACQUE reste sur de bons résultats. BOLERO DES HAYES est capable de se placer. COOPER PERON, DELTA GEDE et ELECTRA BLEUE peuvent créer une surprise.

Prono : 3-4-5-6-7

3ème course

JYPSI PRO est le plus riche du lot. ZODIACO AS peut gagner s’il reste sage. KYTRA DE YH reste sur deux courses un peu moins bonnes. KADABRA BOLETS vient de s’imposer. KELLY ZWARTLAND est régulière. FANC JEU est devenu sérieux. FELICIO devra rester au trot pour obtenir un bon résultat. LUXE HILLPERON court toujours bien. LOLYE DE FOSSES a déjà surpris. ECHO DE CHANTEINS n’est pas incapable de terminer dans les 4 premiers.

Pronos : 2-5-1-13-6

4ème course

1750 mètres. DIABLE MAUVE, ALEZAN ROSE et GABBYTO sont des outsiders qui apprécient cette courte distance. INVIT KELLER DH vient d’effectuer un exploit, c’est un cheval dur et régulier. GHAEDRA VIVANT a un peu déçu récemment. JAZZ D’OVER appréciera le parcours. COOLZEN DE JERVI est assez régulier dans l’ensemble. HYSTOIRE D’ERPION et HAVANA PALACE devraient terminer à l’arrivée malgré leur numéro en dehors. GIGANT WELL sait finir vite mais reste sur deux disqualifications.

Pronos : 2-7-8-10-3

5ème course

ELYSA SARA devra partir correctement, si c’est le cas c’est une belle surprise possible. JYNA D’ERPION va tenter de renouer avec une bonne performance. HAVANA D’HOEVE n’est pas toujours heureux. KRACK DU CLOCHER vient d’effectuer sa course de rentrée à Waregem. KYWI DE CORTA dispute toutes les arrivées. DIVINE DU VERNE et JOLIE WILLIAMS peuvent se racheter. KLASSIC MCQUEEN reste assez fautive.

Pronos : 5-1-2-4-8

6ème course

FINITRY D’ERIQUE court bien une fois sur deux. LUNAVITA possède une première chance. LOVELY GIRL peut se placer si elle évite la faute. LOVE YOU BR mérite une victoire. LORD DU LAUZET a du mal à gagner une course. LOOKATME VRIJTHOUT est dans le même cas mais est plus rapide. LIPSTICK luttera encore pour obtenir un bon résultat. LET’S GO LOCO devra partir du deuxième rang.

Pronos : 3-5-4-8-2

7èmer course

Course réservée aux amateurs. CRICKET BALL trouve un bel engagement. KALI MAGNUS sera la favorite incontournable. IL MIO AMOR JONATH est en forme. HIGHER SPEED DH va tenter de renouer avec une performance positive. DANDY FELLOW se place souvent. ANNE VIBE fera ce qu’elle peut. KARI HOLLANDIA est une surprise possible. DELIT MINEUR court bien depuis quelques temps. EDE TOSCANA termine souvent en tête des battus. ACTRICE DU LOMBART reste deux disqualifications. HAPPY END sera un outsider possible.

Pronos : 2-5-11-3-4

