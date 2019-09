7 courses au trot à l'Hippodrome de Wallonie - hainaut matin - 10/09/2019 1ère course FINALE CUP va progresser. JAG DE MORGANE et DIVINE DU VERNE seront D4 et découvrent un engagement en or. FRIENDLY MOOD possède le meilleur record de la course. LA LUNA VRIJTHOUT vient de renouer avec un podium. KLASSIC MCQUEEN devra éviter la faute. KIM SPITS est en forme actuellement. KATIA DU CALVAIRE et ICARUS devront partir du deuxième rang derrière l’autostart. COYOTE VIF sera un outsider. Pronos : 2-3-8-6-7 2ème course 2850 mètres. Course très ouverte. CRACK DE NEUVILLE répète ses courses en ce moment. FORBAN DES RACQUES et FLEUR DE QUIDRA sont les seuls 4 ans de la course. ADIGO sera D4. DUXELLE peut encore surprendre, c’est une jument qui ne renonce jamais. DIEGO DELAVERA est régulier. DREAM MADRIK a du mal a gagner actuellement. CHARME DU PIEFFORT devra partir en dehors. EPINARD mériterait un succès. COMME IL FAUT terminera en tête des battus comme d’habitude. DELICIOSO possède une belle marge de progression. DEDIER aura besoin d’un bon parcours pour fournir sa valeur. ETOILE D’ALDRICA progresse. Pronos : 12-16-9-6-4 3ème course MALIKA VRIJTHOUT est sûrement un très gros espoir pour Guido Laureys, malgré le lot touffu et de bon chevaux plus âgés qu’elle au départ, elle peut rester invaincue à l’issue de cette course. LINDSY’S ROAD E affiche un très joli palmarès. KAAIMAN D’HOEVE est revenu en forme. IMPRESSED BY YOU fera ce qu’il pourra comme d’habitude. KENTUCKY SA sera D4 et tentera cette fois un podium. LABAMBA EV est en forme. KUINSY FD et KIDDY VR prennent leur métier du bon côté. KOLDSTAR DIESCHOOT devra éviter la faute. ITS EMPIRE est régulier. L’AS DU CALVAIRE progresse. Pronos : 3-1-2-10-16 4ème course Encore une très belle course en vue ! HIGHLIGHT, JESSY JET VG et LITTLE BRIGADOON devront éviter la faute. INDIEN DE FORESSE est abonné aux 4èmes place. KEELY QUEEN ER et JR DIESCHOOT restent sur une victoire. MAKALO devrait être affiché dans le couplé gagnant si tout va bien. JAMBORA n’a rien à se reprocher. ECLAT DU CALVAIRE (11 ans), KIRR ROYAL LJ (léger manque de forme) et HONORE D’INVERNE (un peu décevant les dernières fois) seront des outsiders. Pronos : 6-10-4-3-7 5ème course J.M. Chaineux présente DITO QUICK (irréprochable) et CADAJO (qui devra éviter la faute). CONCERTO a prouvé ses moyens. APOLLON DU LOISIR ne renonce jamais. DELTA GEDE est bien placé derrière l’autostart. EPOPEE DU DOUET fait partie des plus riche de l’épreuve. DANDY DE LA COUR est en retard de gains. DIANE D’IDEF ne semble pas au mieux. DIAMANT D’HERMES est compliqué à gérer en course. ELECTRA BLEUE et COOPER PERON tenteront de profiter de leur bon engagement. CALA GRAND LARGE court pas mal ces derniers temps. Pronos : 4-9-1-5-3 6ème course Course réservée aux 3 ans. MILF VRIJTHOUT, MAVEN BOLETS et MAC POWER ont déjà gagné leur course. GIRL DE DUFFEL et GIANT DE DUFFEL ont pris une place récemment. MOURO AC progresse. MISS DU CHATAULT a montré quelques moyens. GUST ELJI possède de l’expérience. Les chevaux qui partent du deuxième rang peuvent tous progresser et créer une surprise. Pronos : 5-8-6-2-4 7ème course Le Prix des apprentis et des lads jockeys. KAMBORA peut se retrouver. DIVINE GRAUX devrait se racheter. GRACEFUL BOKO est régulière. KATINKA JET n’est plus loin de trouve sa course. ELEGANT FIGHTER vient de s’imposer de belle manière. KITANA NOVEMBER mériterait de gagner sa course. Pronos : 7-6-4-8-1