7 courses au galop ce lundi soir à l'Hippodrome de Wallonie

Cheval du jour : 301 FOREVER SURPRISE Outsider du jour : 108 GO MILADY

1ère course

JUST BECAUSE revient sur le parcours qui lui avait permis de gagner en avril devançant SOME NIGHTS, WILSONS RUBY, MISS MILLA B et MATHISON. Toujours su ce parcours (en mai), STEPHILL avait gagné en battant (nettement) TIKTHEBOX et NILSON, une revanche des deux derniers cité n’est pas facile à envisager. ZAPATEADO a battu facilement SOME NIGHTS à Ostende dans un conditionnel. ALARIS est en pleine forme. FALLING WATER et FAULKWOOD se valent à cet écart de poids. HONEY BLOSSOM peut encore manquer de condition. GO MILADY est un vainqueur possible.

Pronos : 8-4-10-1-3

2ème course

Au mois de juin sur ce parcours ZING avait été nettement dominé par RACHAEL’S ROCKET et OOI LONG. CAMPIONE a pris une 9ème place à Deauville récemment sur le sable avant de s’imposer à Evreux battant notamment RACHAEL’S ROCKET (revanche possible). NYMFCO est régulière dans l’ensemble. SAGEHOPE découvre le sable de Mons. CARA’S MUSE n’est pas trop performante en ce moment. FIRST COMPANY avait échoué sur le sable de Mons début 2018. GROWNSTARK n’a pas convaincu ces derniers temps. ON Y VA a gagné une course à Mons à pareille époque l’an dernier. FORESTER n’y est plus, LADY WULFRUNA s’est bien défendue à Ostende et PREDICTION va tenter de progresser.

Pronos : 4-2-1-3-10

3ème course

Joeri Goossens présente le 3ème du St Léger à Waregem avec FOREVER SURPRISE. TERMSNCONDITIONS barre encore SIMMANTOV. ALSTERPRINZ a dominé facilement WELLITAS sur ce parcours fin mai de cette année. HIGH DRAW est comparable à SIMMANTOV au vu de leur rencontre au mois de juin à Mons. HURRICANE VOLTA a du mal à monter sur un podium. DIARISSA tarde à retrouver sa meilleure valeur. MORE JAZZ n’a pas confirmé sa 2ème place ostendaise. RISE AND SHINE manque de régularité. BACK TO CAPRI peut surprendre.

Pronos : 1-2-3-4-5

4ème course

Course réservée aux gentlemen riders et cavalières. 950 mètres. BETTER VALUE a déjà battu ROMANTIC ANGEL sur ce parcours spécial que les deux concurrents apprécient. CHAPLIN avait terminé 3ème de UPTIGHT au mois de mai sur cette distance, avantage au poids pour le premier cité. Essai sur le parcours pour APRES L’AMOUR. COLOR CODE aime l’hippodrome de Mons. RAINBOW LACK et MUNAZAN se valent sur cette distance.

Pronos : 8-3-1-2-6

5ème course

DIGITALIS est très performant à Mons et peut encore devancer KREUZ AS. ROSAMUNDE aura des ambitions. LUGANO a déjà réussi de belles choses sur l’hippodrome du jour. PLUTOCRACY n’a pas souvent couru cette année. SOME SHOW a gagné sa course à Ostende. ALL ROUND bénéficiera d’une décharge de 2 kilos.

Pronos : 1-3-2-4-6

6ème course

Conditionnel. ONIRIA est rallongée et a battu de très peu CLAIREMARIE sur 1500 mètres à Mons. ENYAMA est difficile à situer mais c’est une ‘Weissmeier’. FOREVER DREAM n’a pas mal débuté à Mons en 2018 et a ensuite couru deux fois en Allemagne. FABULOUS BOY et GANDHARA MY peuvent encore manquer d’expérience.

Pronos : 2-1-4-3-5

7ème course

Course réservée aux chevaux arabes. EL ZARKA D.A. avait surpris à Ostende tout en devançant STORM TROUPOUR, KAO KAT MHF et ORAGE D.A. MADJY déçoit rarement. VIHO D.A. avait pris une bonne deuxième place en juin sur le parcours. GHANNAM peut progresser. OMAR P tentera de surprendre.

Pronos : 4-5-1-3-2

Plus d'infos : www.hippodromedewallonie.be