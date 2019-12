7 courses au galop au programme de cette journée à l'Hippodrome de Wallonie - Hainaut matin -... 7 courses au galop Ouverture de la réunion à 17h30 Cheval du jour : 308 IRAKLION Outsider du jour : 402 LUGANO 1ère course Récemment sur le parcours, STONE THE CROWNS devançait nettement FINCH HATTON (3è), JUST BECAUSE(5è), STEPHILL(6è), AKOHOL(10è) et ARNARSON(11è). Pour les trois premiers cités, l’écart de poids pourrait modifier l’ordre d’arrivée, pour les trois autres ce sera plus compliqué d’obtenir une revanche. JUST BECAUSE est le seul mieux placé à la corde aujourd’hui. EXPEDIATE est le 5ème de l’Open cette année sous 60 kilos. BLACK WOLF RUN n’a pas confirmé sa bonne 2ème place. Malgré ses 9 ans : KONIG ARTE a fait un truc la dernière fois. YOGIYOGIYOGI court mieux depuis qu’elle est munie d’œillères australiennes. MODIGLIANO devra se sortir du sable de Mons. IVOR’S FANTASY a échoué nettement l’an dernier à pareille l’an dernier sur ce parcours. TRAPPED vient de devancer BLACK WOLF RUN au même écart de poids. Pronos : 7-1-3-2-5 2ème course Deuxième épreuve de handicap divisé. SOME NIGHTS (au vu de leur dernière rencontre) barre encore au papier : APRES L’AMOUR, LESPALEM et HOUNDSTOOTH. ENERGY CHOP n’a pas encore couru cette année. QUIVIRA a du mal à terminer sur le podium à Mons. FORRICHERFORPOORER vient de l’emporter sous l’effet des ‘œillères australiennes’ qui lui sont remises ce soir. BARBADOS BOB vient de courir en France sans faire d’étincelles mais se plait particulièrement sur la piste de Mons. MATHISON retrouve la forme saisonnière et vient d’échouer non loin de FORESTER et de OOI LONG (3ème). AUTUMN TONIC n’ a pas si mal couru la dernière fois. Pronos : 6-7-5-9-2 3ème course 2850 mètres pour cette troisième course. Conditionnel. GERMANWINGS vient de battre de loin LINNOVA qui a ensuite remporté une course à Mons. MISS AUSTRALIA vient à Mons pour peut-être enfin remporter une course. SPARK n’a plus fait un podium depuis Ostende. TAPERING en est à sa 4ème course de rentrée et semble encore barré au papier par IRAKLION (surtout) et LADY MAXI. DEDUCE barre encore nettement BANANAS AND CREAM. SELFIE STYLE aura du mal à rebattre DEDUCE à cet écart de poids. BAHAMA MOON n’est pas une championne mais c’est une allemande confiée à S. Hellyn. La distance risque d’être longue pour SOHRA. Pronos : 8-6-1-7-5 4ème course Gentlemen-riders et cavalières en selle pour ce prix Orchidée. 2100 mètres. Sur la distance du jour LUGANO vient de devancer facilement : ALSTERPRINZ, FRUIT SPIRIT,HIGH DRAW et DIARISSA. ALARIS court souvent bien à Mons. CADEROUSSE vient de l’emporter au courage dominant DOCTOR KEHOE (à racheter peut-être aujourd’hui). BATTLE OF BOSWORTH respire la forme mais monte de distance. Pronos : 2-3-4-7-8 5ème course 950 mètres, parcours particulier. ROMANTIC ANGEL et BETTER VALUE n’ont pas fait leur course en dernier lieu. VENETIEN et AWARDED se valent au vu de leur dernière rencontre. ORPEN’S ART est véloce mais vieillit quelque peu. TEAJAN est connu pour être un cheval qui court bien frais (c’est le cas ce soir). GHOR sera menaçant à ce poids. En parlant de poids, notons que FIRST COMPANY est bien placé ici. KILLING JOKE vient de terminer 6ème dans un lot de moyenne facture. Pronos : 3-6-7-8-1 6ème course 1500 mètres réservé aux 3 ans : formule « conditionnel ». Aucun cheval d’origine belge au départ. FROSTED LASS vient de terminer 2ème d’un bon cheval sur le parcours. SUSSEX SOLO termine souvent en tête de battus dans des lots moyens en Allemagne. DISQUE ROUGE déçoit de plus en plus en France. THERABBISCAT n’a pas encore convaincu en quelques sorties. FREELADY a terminé 4ème en 13 partant au mois de juillet en France. BRICKLEBRIT est une nouvelle venue chez ‘C. V.D Recke’. Que faire de NEWSFLASH qui n’a devancé qu’un adversaire en quatre courses ? Partants : 1-5-2-6-3 7ème course Chevaux arabes pour clôturer cette réunion. ORAGE D.A. a déjà devancé RAMSES D.A. et AMMAR IBN ANJALI à Mons mais sur plus court. VIHO D.A. avait débuté par une 2ème place ici-même sur 1500 mètres. CALITRI D.A. est un peu estimé. SHAHM a terminé deuxième du Qatar Club il y a plus d’un an et n’a pas recouru depuis. GANJER n’a encore rien montré. Pronos : 4-2-3-5-6