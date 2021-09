7 courses au galop à l'Hippodrome de Wallonie - Hainaut matin - 16/09/2021 Ouverture des opérations à 11H30 Attardons-nous sur les 4 premières qui sont des courses Premium. Vous pourrez trouver les infos des 3 dernières sur www.eurotiercé.be 1ère course Restant sur deux victoires à Ostende, SPANISH TIME tentera de faire aussi bien sur la fibrée de Mons. CORVUS GLAIVE reste sur une très bonne course à Mons. PEAKY BLYNDER revient sur une piste où il a déjà bien fait. XARCO, SARACEN STAR et FRUIT SPIRIT peuvent aussi bien faire. 2ème course La victoire devrait se jouer dans le haut du tableau. GREYBYCHOICE vient de s'imposer à Ostende. KINGSBURY fait sa rentrée mais toutes ses sorties de l'année étaient bonnes. Souvent chuchoté, PROUD REBEL est capable de tout comme LAURA LUISA qui reste irrégulière et ça, c’est son talon d’Achille. LOOKSLIKE vient de courir en progrès. 3ème course FAULKWOOD a enfin trouvé le bon rythme et répète ses bonnes courses. SOME NIGHTS a gagné de façon surprenante à Ostende en allant devant. Malheureusement ensuite, la même tactique n'a pas été adoptée. NYMFCO est également difficile à saisir mais dans un bon jour, il peut gagner. VICTORY QUEEN et A MILLION DREAMS ont très bien fait à Ostende mais n'ont pas réussi à l’emporter. WINSTON WOLF peut surprendre comme d'autres ici. 4ème course La plus belle du jour à Mons. JOJO s'est révélé cet été sur l'herbe d'Ostende. AHRAAM n'est pas loin de sa course à Mons. BLUE TANGO aime cette piste et a une belle réussite avec William Mongil. ALBEDO avait devancé AHRAAM au mois de juillet. ROBERT (avec la décharge) se trouve bien placé au poids mais il affronte ici un bon lot. Sur sa meilleure valeur, NOTHING TO LOSE a son mot à dire tout comme MISS MILLA B.