6 courses de galop à l'Hippodrome de Wallonie

Départ de la 1ère à 18h22 cheval du jour : 103 SHOJA outsider du jour : 503 GERRARD'S RETURN

1ère course

SHOJA vient d'être dominée par ISANDRO (qui n'est pas là cette fois) tout en battant nettement WOLWEDANS, MESIMA et PICCADILLY c'était sur le parcours du jour, même remarque pour GLORIOUS WARRIOR qui devançait FINN CLASS récemment. LADY SAFEARA est rallongée ce soir. ALSTERPRINZ vient de gagner et monte de catégorie cette fois.

pronos : 3-4-7-1-2

2ème course

Avec une épreuve de handicap. La ligne du 11 mars a vu SIMMANTOV (qui était joué) terminer troisième sur les 2100 mères du jour tout en dominant CHINESE SOLDIER, CIMA NOA, AMERICAN BOY et OBIWAN. PERICLES et AFTERBURNER reviennent sur la distance de 2100 mètres. PREDICTION et BATTLE OF BOSWORTH font écurie et viennent de bien courir. VAPORETTO CAPRI retrouve sa catégorie. INKERMAN court bien actuellement.

pronos : 5-7-6-8-10

3ème course

Conditionnel, 950 mètres. COLOR CODE possède beaucoup d'expérience. FLAUTO et TYLERY WONDER rentrent. TEAJAN, CARA'S MUSE et SEAL ROCK peuvent mieux faire. MONSIEUR MEL reste le cheval de la course, notons que SNOOZY SIOUX l'a devancé il y a quelques semaines. FIDJI termine souvent 5ème.

pronos : 5-6-11-1-3

4ème course

2300 mètres, conditionnel. ORIENTAL KHAN vient de terminer 2è sur plus long. HURRICANE VOLTA termine souvent en tête des battus. LOVE MOON terminait récemment 6è d'un handicap. PEARL DRAGON descend nettement de catégorie. SAGUARO cherche sa course. ZUKHROF est un ex 'Maktoum'. MAKAWI revient de l'obstacle. QUADESH devrait avoir besoin de courir.

pronos : 4-1-6-7-3

5ème course

Conditionnel, 1500 mètres. PLUTOCRACY descend de catégorie. INEVITABLE HERMANN dépend d'une écurie en forme. GERRARD'S est sûrement revenu au top. POMME DE TERRE est un 'V.de Recke'. STEPHILL, GALLOPING HOGAN et APRES L'AMOUR peuvent se placer. DARING LION a gagné facilement le 18/03. MISS MILLA B viendra pour une surprise.

pronos : 3-1-4-2-8

6ème course

EMIRATI SPIRIT dépend de l'écurie 'The dutch master'. ANOTHER FOR JOE et SOME SHOW sont réguliers. BLACK SEA semble posséder une première chance. GREEYLEY'S LOVE vient de finir 3ème au Croisé-Laroche à l'issue d'une belle fin de course. FORRICHERFORPOORER a déjà bien fait à Mons. GREY MIRAGE a 10 ans.

pronos : 4-5-1-3-6

Plus d'infos : www.hippodromedewallonie.be