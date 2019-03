6 courses de galop à l'Hippodrome de Wallonie ce soir

6 courses de galop Départ de la 1ère à 18h22

1ère course

Après sa victoire du 24 janvier, TIKTHEBOX a confirmé qu’il pouvait encore bien faire en terminant troisième de AKOHOL et WILSONS RUBY qu’il retrouve aujourd’hui. Ces trois là ont d’ailleurs terminé sur la même ligne et tout est donc question d’impression. GO MILADY monte de catégorie après sa récente victoire. JORDAN’S TIGER vaut mieux que sa dernière sortie. REDESERT peut encore se placer.

2ème course

SIMMANTOV mériterait de s’imposer après avoir été battu par de bons chevaux récemment. Son principal adversaire sera MATHISON qui fait toutes ses courses. APOLLONIS vaut un tel lot même s’il reste sur deux sorties moyennes. INKERMAN vient de remontrer le bout de son nez tout comme TYWIN qui a créé une grosse surprise la semaine dernière. GROWNSTARK et FORRICHERFORPOORER viendront ensuite.

3ème course

Il sera très difficile de battre FINN CLASS dans cette course. REALLY FROST sera tout de même à surveiller lui qui a gagné de peu la dernière fois sur cette piste. Ancienne référence à Mons, le vétéran SPARK vient enfin de renouer avec la victoire. SOME SHOW se placera sans doute encore.

4ème course

CHICAGO BERE n’a pas mal couru à plusieurs reprises cette année en allemagne et il connait bien la piste. Ce n’est pas le cas de DARING LION ancien bon cheval en Allemagne qui fait sa rentrée. VALLEY KID, NYMFCO et GREY MIRAGE peuvent aussi renouer avec une bonne performance.

5ème course

Tous contre WISPERWIND dans cette course qui semble intouchable. En rupture d’ostacles, LAND BARON peut surprendre.

6ème course

ANOTHER FOR JOE vient de bien faire en Allemagne pour sa rentrée. LANDADEL retrouve une piste qui lui convient bien. SNOWDROP peut arbitrer les débats.

