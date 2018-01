6 courses au galop ce lundi à l'Hippodrome de Wallonie

Cheval du jour : 505 SHADOW CHASER Outsider du jour : 309 WILSONS RUBY

1ère course

STRATO représente une bonne base pour le podium. ALL DYNAMITE reste pas mal placé au poids. THEODOSIA vient de surprendre dans un lot moyen mais portera le petit poids de la course. PLEASANT PRINCESS court toujours bien sur ce parcours. MESIMA est en forme. JUST BECAUSE revient sur plus long. PRAIRIE ENCHANTEE n'a pas mal couru à 3 ans. Les autres ont tous leur chance mais manquent un peu de forme récente. Handicap très difficile à étudier vu le manque de lignes.

pronos : 1-9-11-5-8

2ème course

Comme dans la première course, tout est possible. ARRIETA a repris de la fraîcheur. SOME SHOW mériterait de gagner sa course. CIMA NOA a couru en progrès la dernière fois. SELFIE STYLE partait favorite récemment. OBIWAN court bien actuellement. CAPITAL GEARING n'est pas un gagneur. SEA VISION rentre, LILIANE est irrégulière. TUSCAN BLUE et VALORIO pourraient surprendre.

pronos : 3-7-5-6-8

3ème course

BARBADOS BOB offre des garanties à Mons. WILSONS RUBY vient de terminer 3è en devançant nettement SAE LORANA. SHENDINI vaut mieux que ses dernières sorties. EMIRATI SPIRIT et BUTCH CASSEDY devront porter un lourd fardeau mais leur place est à l'arrivée. SIEGFRIED LINE en est à sa troisième course cette année. VIENNOISE peut se racheter pour une place.

pronos : 6-9-10-1-2

4ème course

CLOUD et CITY STAR n'ont pas été revus en piste depuis presque 1 an. VENETIEN vient de gagner sur 950 mètres en finissant fort. AD AUGUSTA se place souvent à Mons. MIGNOLINO n'est plus le même. OCEAN ELEVEN risque de manquer de rythme. BEQUIA est la 'V.d.Recke' de ce conditionnel. MUSIC IN THE RAIN vient d échouer nettement.

pronos : 1-3-8-2-6

5ème course

La ligne du 24/12 disputée sur ce parcours en béton ? Pour le vainqueur SHADOW CHASER on peut le penser. STEPHILL terminait deuxième devant DAYLIGHT et BLACK WOLF RUN (5è) qui est le vainqueur de l'Open fin septembre 2017. BEACON HILL accumule les victoires tandis que QUIZ EVOLUTION débute à Ghlin.

pronos : 5-6-2-4-3

6ème course

Course à réclamer. ALBERTOCHOP peut-il venir à bout de SINDACO (H. Blume) et ART OF ADVENTURE (en légère perte de vitesse) dès sa deuxième course de rentrée ? MY TRINGALING et INZEO tenteront de les contrer.

pronos : 3-2-1

