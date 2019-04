6 courses au galop à l'Hippodrome de Wallonie - Hainaut matin - 26/04/2019 6 COURSES AU GALOP Départ de la 1ère à 18H30 cheval du jour : 304 YUME outsider du jour : 407 CHINESE SOLDIER 1ère course FINN CLASS n'est pas incapable une nouvelle fois de résister à WOLWEDANS et GLORIOUS WARRIOR. FLAUTO vient de terminer 4ème lointain sous une lourde charge. AMERICAN BOY vient de s'imposer très facilement devant SIMMANTOV. TERMSCONDITIONS tente plus long. XEDRA peut encore manquer un peu de condition. WILSONS RUBY n'a pas mal fini la dernière fois. OBIWAN cherche sa meilleure forme. pronos : 2-1-3-5-8 2ème course ORIENTAL KHAN mérite une victoire. Rentée pour TOWNIE MAC qui fait ses premiers pas en Belgique. RED RUBIN tente de revenir en forme. SOLIERA peut cette fois terminer sur le podium. FERRANO est plutôt un cheval d'obstacle. PREDICTION termine toujours en tête des battus. ORYVIL manque de métier. POTOKIA sera monté par Bojko. QUADESH peut encore manquer de condition. VICTORY QUEEN nous vient de France. pronos : 1-4-6-2-9 3ème course PLUTOCRACY ne cesse de descendre en valeur handicap en France. AHRAAM collectionne les places de 5ème. ARNARSON nous vient d'Angleterre. YUME est peut-être le cheval de la course. RACHAEL' ROCKET revient sur sa distance. Premier parcours en Belgique pour HIGH DROW qui rentre. BUSH BEAUTY cherche sa forme. DARING LION est en grande forme et vient de battre un bon cheval tout comme POMME DE TERRE (3è). pronos : 4-8-7-9-2 4ème course MONOCLE déçoit un peu depuis quelques temps. SUMIREGUSA rentre après une longue absence. RISE AND SHINE est plutôt irrégulier. XARCO devrait terminer sur le podium. SPARK a désormais quelques parcours dans les jambes. VAPORETTO CAPRI peut être considéré comme une base pour le trio. CHINESE SOLDIER est le plus régulier. pronos : 7-6-4-5-3 5ème course APRES L'AMOUR courra sans les oeillères australiennes aujourd'hui. ACHILLEUS rentre et est toujours maiden. SAGAUARO court pas mal pour l'instant. DIARISSA aura progressé sur sa dernière course. ZINGER court bien sur sa fraîcheur. COLOR CODE peut l'emporter. pronos : 6-5-4-1-3 6ème course Encore 5ème pour sa rentrée, FIDJI va tenter de faire mieux. SNOOZY SIOUX est un spécialiste du parcours. BLACK SEA vient d'échouer à Maisons-Laffitte. MONSIEUR MEL est irréprochable. COSTA FILEY vient de terminer deux fois 4ème sur ce parcours de 940 mètres. pronos : 1-4-2-3-5