5 courses de galop avec de belles confrontations en perspective à l'Hippodrome de Wallonie -... 5 courses de galop Départ de la 1ère à 11h30 1ère course COMPUTABLE devrait ici doubler la mise dans ce lot largement à sa portée. Sur sa course du 11 décembre, TEAJAN a une première chance. BOP IT découvre le parcours. Sur une ancienne valeur, CHAPLIN et SAGEHOPE peuvent prendre une place. 2ème course BARBADOS BOB aligne les bonnes sorties actuellement. Il a devancé à deux reprises le régulier SOME NIGHTS lors de deux récentes victoires. FROSTED LASS s'est imposée sur le tracé dans un lot assez creux avant d'être dominée notamment par notre favori dernièrement. GOOD TYNE GIRL a couru sur trop court la dernière fois. Dans un bon jour, AKOHOL est à surveiller. 3ème course La ligne du 23 janvier est à suivre. Ce jour-là, MATHISON s'imposait devant MESIMA (deuxième), LIE HIGH (troisième) et XARCO (quatrième) alors que SRI LA FRIME et JAZZ WARRIOR terminaient plus loin. La gagnante a été pénalisée de deux kilos par rapport à ses adversaires du jour. GALLOPING HOGAN vaut mieux que sa dernière tentative. 4ème course Le régulier FINN CLASS mériterait bien un succès sur la base de ses derniers parcours. NEVER CAUGHT s'est imposé à la lutte pour ses premiers pas à Mons le mois dernier. LINNOVA a très bien fini la dernière fois. AMERICAN BOY est régulier tout comme VAPORETTO CAPRI qui semble toutefois barré pour la victoire à ce niveau. ORIENTAL KHAN a souvent bien couru à Mons mais notons qu'il est raccourci ici. HIGH DRAW revient sur une distance qui lui avait permis de s'imposer d’une belle classe en décembre dernier.