5 courses de galop au programme de l'Hippodrome de Wallonie - Hainaut matin - 04/03/2020 Départ de la 1ère à 11h40 1ère course SRI LA FRIME vient de s’imposer devant MATHISON et DEVIL’S GUARD. Dans cette même course, LIE HIGH a perdu toutes chances au départ et il faut le reprendre très haut. VAPORETTO CAPRI descend de catégorie et a remporté trois de ses cinq dernières sorties. Prono : 4, 10, 6, 5 2ème course SOME NIGHTS est de loin le plus régulier et il devrait encore terminer dans le trio de tête. COLOR CODE est un peu décevant actuellement mais il vaut un tel lot. Même remarque pour CAMPIONE qui peut gagner sur ce qu’il a déjà fait ici à Mons. SAGEHOPE vient de montrer le bout de son nez sur plus court. ARRIBA DE TODA peut se placer. Prono : 1, 8, 2, 10, 7 3ème course NILSON vient de fêter ses 11 ans et il a déjà remporté deux courses cette année en déposant ses adversaires dans la ligne droite. FROSTED LASS vient de s’imposer en devançant le désormais régulier BARBADOS BOB. MONSIEUR MEL apprécie cette distance de 1500 mètres et sera encore là. GO MILADY et AKOHOL se valent dans le bas du tableau. Prono : 8, 3, 6, 1, 10 4ème course THEO avait terminé à une encolure du bon DARING LION sur cette piste au mois de novembre, de quoi envisager la victoire aujourd’hui. CLAIREMARIE reste sur une bonne deuxième place. Sur la même ligne THERABBISCAT échouait de peu. ROCK AT THE PARK rentre et a déjà bien fait à Mons. C’est une rentrée aussi pour PEARL DRAGON qui est plus performant sur l’herbe. Les allemands ITCHY, BARELY LEGAL et ANDERSSON peuvent également bien faire. Prono : 7, 13, 10, 9, 1, 2 5ème course Un sprint de 950 avec seulement 5 partants. La victoire se jouera entre BLAZZED et ROMANTIC ANGEL