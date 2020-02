5 courses de galop à l'Hippodrome de Wallonie - Hainaut matin - 05/02/2020 5 courses de galop Départ de la 1ère à 11h40 Pas de pari dans la 5ème car course de sprint 1ere course LAKE ALEXANDRINA trouve un lot à sa portée. DEVIL'S GUARD a l'avantage d'avoir déjà gagné sur le parcours. SHADOW CHASER va courir en progrès après deux courses de rentrée. REDHOTCHILLIPEPPER et WAR CHARIOT viendront ensuite. 2ème course VAPORETTO CAPRI a visé trop haut la dernière fois mais il s'était imposé auparavant devant LIE HIGH (deuxième) et GOLDEN BOY (troisième). ALSTERPRINZ vaut beaucoup mieux que sa dernière sortie. MÉSIMA fait toutes ses courses. 3ème course CAMPIONE descend nettement de catégorie et il avait gagné en laissant ses adversaires sur place ici cet automne. Malgré ses 11 ans, NILSON a montré sa qualité lors de sa victoire en début d'année devant COLOR CODE et SAGEHOPE. OOI LONG a retrouvé également la forme la dernière fois. SOME NIGHTS est de loin le plus régulier mais il ne gagne pas. 4ème course Même si STONE THE CROWS vient de décevoir, il faut le reprendre en confiance. BARBADOS BOB tient la forme de sa vie et enchaîne les bonnes sorties. Il avait été devancé par MONSIEUR MEL lors de son avant dernière sortie. LATROYA sera encore dans le coups. STEPHILL et WILSONS RUBY peuvent avec un bon parcours surprendre.