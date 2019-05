5 courses au galop ce soir à l'Hippodrome de Wallonie - Aller retour Hainaut - 10/05/2019 Départ de la 1ère à 18h Cheval du jour : 301 FERRANO Outsider du jour : 202 APOLLONIS 1ère course POMME DE TERRE vient d’être battu par un bon cheval récemment sur le parcours du jour. TIKTHEBOX et ANOTHER FOR JOE ne déçoivent jamais à Mons. AKOHOL barre encore OOI LONG en principe. APRES L’AMOUR a désormais 10 ans et a du mal à terminer sur un podium. PROUD REBEL semble encore payer ses bonnes perfs de 2018. JORDAN’S TIGER va tenter de mieux faire que récemment. STEPHILL vaut POMME DE TERRE au vu de leur rencontre début avril (vu la différence poids). ACHILLEUS vient de terminer 2ème en devançant APRES L’AMOUR. BARBADOS BOB rentre mais a déjà bien fait à Mons tout comme NILSON. Pronos : 1-9-8-11-2 2ème course BATTLE OF BOSWORTH vient de battre COLOR CODE, FORRICHERFORPOORER, RAINBOW BLACK, GROWNSTARK, FAULKWOOD et LADY WULFRUNA à l’issue d’une arrivée pointue. A chacun son impression pour une revanche par rapport au vainqueur ce jour là. APOLLONIS vient de battre WISONS RUBY. XEDRA a sans doute encore besoin d’un parcours. BUSH BEAUTY vient de finir bonne 5ème à près de 50/1. TROPICAL WATERS va tenter un podium. Pronos : 1-3-2-11-8 3ème course FERRANO vient de terminer bon deuxième pour ses débuts à Mons. L’AVIATEUR a 4 ans et peut progresser. EVOCATEUR vient de courir plusieurs fois en France sans démériter. MURAKAMI a bien du mal à remporter une course. Course de rentrée pour DEVILIN qui va tenter un premier podium. DIARISSA devra fortement progresser pour lutter avec les premiers. JAZZ WARRIOR a enfin gagné a course courant du mois d’avril. SIMMANTOV se doit de terminer dans le trio. RISE AND SHINE doit se racheter dans ce lot moyen. Pronos : 1-9-8-7-3 4ème course 950 mètres. BETTER VALUE revient à Mons avec une première chance à la clé. TEAJAN et SNOOZY SIOUX ne sont pas loin de se valoir. CHAPLIN est peut-être meilleur sur le gazon. UPTIGHT rentre et COSTA FILEY termine souvent en tête des battus. Pronos : 1-2-3-5-6 5ème course Conditionnel pour cette clôture de soirée. DEBT OF HONOUR n’a gagné qu’une fois en carrière tout comme KILLING JOKE qui rentre. AHRAAM fait toutes les arrivées et vient de devancer par 6 longueurs ARNARSSON. LUGANO rentre mais a montré ses moyens en plat. NYMFCO n’est pas impossible dans les trois premiers. Pronos : 5-1-2-3-4