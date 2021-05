3ème rendez-vous de mai sur l’Hippodrome de Wallonie qui n’en n’a que pour les trotteurs ce mois-ci !

3ème rendez-vous de mai sur l’Hippodrome de Wallonie qui n’en n’a que pour les trotteurs ce... 7 courses programmées Ouverture à 17h20 1ère course ERMINE DU RYS ne cesse de s'imposer avec Kristof Depuydt. En deuxième ligne, FIFTY D'ERAH est capable de lui donner du fil à retordre. FLUPKE PAN a fait un très bel hiver et pourrait poursuivre. FIROLINE (Hanna Huygens), FERIA DU TOULAY, DODDY DU VIVIER et ETERNEL DES HAYES peuvent tous avec un bon parcours prendre une part active à l'arrivée. 2ème course Sixième à Laon la dernière fois, DITO QUICK est beaucoup plus en réussite à Mons où il enchaîne les victoires. ELECTRA BLEUE descend nettement de catégorie. CLAUDE DE BRY vient de renouer avec une bonne performance en devançant VYTRO D'ERPION. DUC DE TYROLE et EJOCE JISCÉ viendront ensuite. 3ème course Sage, CAPTAIN DANOVER doit pouvoir s'imposer. MISS DU CHATAULT est plus régulière et peut constituer une base. MONTANA VAN HEREND vient de très bien finir devançant d'ailleurs MISS DU CHATAULT. LOCO SONATA (déferré des 4), FATAL EMPIRE et DARLING SLIPPER peuvent tous espérer quelque chose. 4ème course Décevant quatrième la dernière fois à Mons derrière NEVELE HALL GRAUX et NICE PRESENT, NEW EXPRESS est capable de remettre les pendules à l'heure. Très bon face aux vieux la dernière fois, NYMPHE DU CHÊNE sera à surveiller. 5ème course Nous suivrons avec intérêt les débuts de la pensionnaire d'Alain Roussel OBAMA qui s'est bien qualifiée. Rachetons OTHELLO WORTHY fautif pour la première fois en dernier lieu. ODANA VRIJTHOUT cherche sa course. 6ème course En forme et déferrée des 4, KOOL ALICE devrait encore bien faire. KATALAYA TRAFO cherche à gagner. Pour les autres il faudra courir en progrès mais l'engagement de DIVINE GRAUX est à retenir. 7ème course On termine sous la selle. FINISHING POINT est de loin le plus régulier de l'épreuve. La dernière course de GAMIN DE LARRÉ dans la discipline a laissé beaucoup de regrets. Fautif, il a ensuite montré sa qualité en trottant en dehors. GINA VERDERIE avait battu FINISHING POINT le 20 avril dernier. FINOLO BELLO et ECHO DE PERTHUIS trouvent un lot à leur portée.