30ème Cox Lessinoise ce dimanche 4 août - Hainaut matin - 01/08/2019 Pour tous les amateurs de VW aircooled. 200 à 250 véhicules seront présents à partir de 9h. De la Coccinelle évidemment mais aussi des Combi T1, T2 et T3, des Buggy,… 30ème balade des carrières aussi et des animations toute la journée Plus d’infos sur la page Facebook : cox lessinoise