3 stages cet été pour vos petits curieux de nature à la Maison du Parc naturel des Plaines de l’Escaut

Le Parc naturel des Plaines de l'Escaut rassemble les communes d'Antoing, Beloeil, Bernissart, Brunehaut, Péruwelz, Rumes et Tournai.

Sur ce territoire, se côtoient forêts et boisements, canaux et cours d’eau, terres agricoles, habitat rural, sites biologiques et lieux historiques de grand intérêt.

Le Parc naturel organise cet été des stages pour enfants, pour qu'ils se reconnectent à la nature plus que jamais. Plus les enfants connaîtront la nature, plus ils l’aimeront et plus ils auront envie de la respecter.