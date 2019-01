2ème réunion de l’année déjà pour les trotteurs qui se retrouvent sur l'Hippodrome de Wallonie

9 COURSES AU TROT Départ de la 1ère à 17H30 cheval du jour : 105 FAIRWAY DIESCHOOT outsider du jour : 310 UNERO DE MONTAVAL

1ère course

FILOU DE FROMIEE a terminé 2ème lors de son avant dernière sortie. FALCON DE FHAM va progresser. FLEURON DE FROMIEE devrait obtenir un premier podium. FAIRWAY DIESSCHOOT vient d'échouer de très peu. FRIDAY sera menée par Jos. FANGIO DE KARMEL et FILOU DES CHASSES se tiendront à l'affût à cause de leur numéro de départ. FORLANDO es capable de gagner en restant sage.

pronos : 5-6-7-8-9

2ème course

EMIE part devant. ERBA D' AUNOU reste sur deux succès et sera D4 en compagnie de D. Locqueneux. EBONY STAR est bien placée dans cette course réservée aux juments. DIANE D'IDEF peut surprendre. DURE LIMITE dépend d'un entrainement en grande forme. DARLING DE CEFT mérite mention tout comme DAISYMONEY RINGEAT (qui reste sur une succession de bonnes performances).

pronos : 5-16-7-2-15

3ème course

2850 mètres et start aux élastiques. TOM T. HALL, TITAN VEPIMI et VIVO PER LEI seront les meilleures chances en tête. UN CHER AMI frôle les 300 000 euros de gains. TITTY JEPSON possède un record de 1.10.7. UNERO MONTAVAL a intérêt à se racheter, il vaut mieux que ses derniers résultats (Jos est au sulky). ULTIMATE DU RIB peut également mieux faire. TRUMAN DAIRPET et USTINOF DU VIVIER représentent l'Union Stable.

pronos : 4-8-6-10-13

4ème course

ELEGO TER BLEKTE peut surprendre tout le monde. DIAMONT DE MALAC est déplacé par J.F. Senet. ENTERTAIN YOU doit se réhabiliter sans problème. DUC DE TYROLE reste sur 3 succès. DINO DU VARLET sera D4. DREAM MADRIK devra partir du 2è rang. DALIOS DE GUEZ progresse. DRINGEAT MAURITIUS vient de terminer en tête des battus.

pronos : 5-4-3-2-10

5ème course

DROITS DE L'HOMME est capable de surprendre. DRUGSTORE BOURBON peut gagner s'il reste au trot. ESCOBAR ELJI sera plutôt vu pour une place. COLONEL D'OURVILLE est l'outsider idéal de l'épreuve. EXCALIBUR DE TORCY avait besoin de courir la dernière fois. CRACK DES NOUETTES avait montré de la qualité en début de carrière. DAIQUIRI WOOD tentera une petite place tout comme DOCKER DU CARBONEL.

pronos : 2-5-1-3-8

6ème course

LET'S DREAM MELODY étant D4 devrait revendiquer une place. EL BANDIDO est encore vert mais sera aussi D4 avec un numéro de départ avantageux. KEEPONTROTTING EV peut poursuivre sa série de victoires. LAMBADA EV fait toutes les arrivées. KYLOU DE FOSSES possède quelques moyens. EMMA CROWN semble tardive. KENTUCKY SA reste sur deux succès. LUCKY ONE ER n'est pas à oublier totalement.

pronos : 3-2-8-4-1

7ème course

FORTIS JB V vient de terminer 3è. EL BANDIDO n'est plus loin de trouver son jour. IL MIO AMOR JAONATH peut longtemps figurer et pourquoi pas terminer parmi les premiers cette fois ? KATHIRA MELODY et régulière pour le places. DESIR DU CHATELET n'est pas incapable de terminer dans les 4 (D4-M. BiZOUX). IRIS DES DES D vaut mieux que ses dernières sorties. DJO DE NAPPES progresse.

pronos : 3-2-8-6-12

8ème course

ELANO DI QUATTRO vient de gagner deux fois. HIGHLIGHT ne fait pas toujours sa course. UCALAYI BI devrait disputer la victoire. HECTOR TER BLEKTE est parfois fantasque. GABBYTO a longtemps figuré récemment. GALILEE est une jument à surprise. LICKETYCLICK est au top. BUTIN déçoit.

pronos : 1-3-7-2-4

9ème course

Course au trot monté, rendement de 25 mètres à partir du 6 (DELSON DU MOULIN). Courte distance. DJOHNNY BE GOOD collectionne les places. EDE TOSCANA n'est pas loin d'un succès tout comme ALDO DU HANOY. CAPRIO GONIVIERE est placé à la limite du recul. Aux 25 mètres, DELSON DU MOULIN et JANA DE BRUCOM n'auront pas une tâche si facile. EITO est le plus riche de l'épreuve.

pronos : 3-2-4-6-8

