2 réunions cette semaine à l'Hippodrome de Wallonie

8 COURSES AU TROT Départ de la 1ère à17H50 cheval du jour : 203 TRUMAN DAIRPET (hyper régulier, sa place est dans le trio) outsider du jour : 303 HAPPY OCCAGNES (fautif rapidement la dernière fois, on va le racheter car estimé par son driver)

1ère course

2850 mètres pour débuter la réunion. BIG BEN FRANCA découvre un engagement en or. BEAUTIFUL GABY, DECOSTER VALLEE et BIMBA QUICK sont les trois autres 'Gibon'. ELENCIO vaut mieux que sa musique récente. BASIC IDEF, CRITAL DES HAYES et CLAUDE DE BRY sont en forme et D4. ALI CLUB garde toutes ses chances. BERING DU GOUTIER, BIASINO GERASINO, COLLINS DE BUCY et VIKEN tenteront de revenir du 2ème rang derrière l'autostart.

pronos : 1-8-5-6-7

2ème course

Lot de qualité une nouvelle fois sur le parcours de tenue. TRUMAN DAIRPET est au top et devrait vite bien se placer dans le parcours pour ensuite porter une bonne estocade. ANTOINE DU BOURG peut se racheter pour les places. ULTIMATE DU RIB dépend d'un entourage en grande forme. COLORADO BLUE court bien pour l'instant. USTINOF DU VIVIER est un cheval de classe. BLEU PETROLE est régulier. DESIR CASTELET dépend d'un trio d'enfer : Jos, Luc Roelens et Yannick Desmet. PICARD DEL RONCO, HIGHNESS WORTHY (excellent finisseur) et VA ZIZOU devraient bien courir.

pronos : 3-8-6-11-7

3ème course

ISSOS SOFIA est parfois capable de bonnes choses. HAPPY OCCAGNES nous doit une revanche. GEORDIE a les capacités de s'imposer. JOLIE WILLIAMS vient de gagner sa course. LINDADE WOOD HP revient au mieux. ICARE TER PUTTEN manque d'un peu de perçant. DIVINE DU VERNE est très régulière. KATIA DU CALVAIRE devrait lutter pour les places. KLASSIK MCQUEEN fait parfois la faute sinon c'est un podium à la clé. JAG DE MORGANE ne déçoit pas mais part avec un numéro pas facile à négocier.

pronos : 5-3-7-12-10

4ème course

KHATIRA MELODY est peut-être la jument de la course. JUNGLE part devant cette fois. LITTLE BRIGADOON ne devrait pas décevoir au moins pour les places. RASPUTIN LG possède une bonne pointe de vitesse. IWAN SIDNEY termine souvent en tête des battus. DANIEL H est D4. ETORIX se révèle être un bon cheval. KYWI DE CORTA peut lutter pour une place.

pronos : 6-1-5-7-8

5ème course

KYLOU DE FOSSES n'a pas mal couru la dernière fois. FELINE PAN est associée à K. Depuydt. LUXE HILLPERON surprend parfois mais c'est rare. FLUPKE PAN est un bel outsider possible. LABAMBA EV, KAMBORA et KADABRA BOLETS partent du 1er rang derrière la voiture et peuvent en profiter. EMMA CROWN est D4. JUGLANS BLOC, KISS DU CAILLOU, LET'S DREAM MELODY voire surtout KYRAL D'ERPION sont les meilleures chances du 2ème rang.

pronos : 6-7-13-8-5

6ème course

Le gagnant se trouve sans en première ligne. EGO DU TOURNIBOIS est en forme et rapide. KANTUCKY T est à racheter. KOULI BALY prend des places lorsqu'il reste au trot. KIRA BUTCHER est dans le même cas. JAGUAR D'IESCHOOT tentera un podium. EXODUS PALACE peut surprendre. LEOPOLD I M peut enfin gagner. ENTRE NOUS JIJO a beaucoup d'expérience. ETNA REYNALD va progresser.

pronos : 1-2-7-6-8

7ème course

1750 mètres. BELIEVE ME CG reste sur deux succès. ECHO DE CHANTEINS vient de prendre une bonne 2ème place. ESMERALDA PAN et EPALIA ne sont pas hors du coup. ENOLA PENGUY devrait cette fois terminer sur le podium.

pronos : 8-5-3-2-7

8ème course

Apprentis et lads jockeys pour cette dernière course dédiée à Jaimy Van Goethem. JAMBORA ne sera pas facile à devancer (D4). BELLINO VERDERIE, ITOKI DU LOMBART et ICARE T seront des opposants sérieux. ALEXIS BLEU sera tenté pour une place.

pronos : 1-8-7-2-3

