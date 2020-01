1ère réunion de l’année sur l’Hippodrome de Wallonie - Hainaut matin - 06/01/2020 9 COURSES AU TROT Départ de la 1ère à 17H25 Cheval du jour : 303 DARWING DU BREUCQ Outsider du jour : 508 UNAR BI Première course de l’ année au trot à Mons - réservée aux amateurs - (hors premium). 2850 mètres. PROUD OF MY FACE fini toujours fort ses parcours. JACKPOT VRIJTHOUT vient de gagner 3 de ses 4 dernières courses. OUT OF HEAVEN mérite un succès. UCALAYI BI court pas mal en ce moment. GRIMALDI sera l’opposant direct à JACKPOT VRIJTHOUT sauf si EDGAR FLEVO montre le meilleur de lui-même. 2ème course On commence avec la première des 4 courses en Prémium . ELLA DU FOSSE et FEBE D’ATOM seront D4. Pour EDEN D’IS cela risque d’être tout ou rien. FAVORITE GRIM peut se racheter. DUXELLE est un peu décevante ces derniers temps. ESTANCIA est au top de sa forme. ENOLA PENGUY peut se placer. EFFEUILLE MOI PAN possède des moyens. DECISION devra partir correctement. FERIA DU TOULAY a du mal à se retrouver. FLEUR DU NORD commence à avoir des résultats positifs. EXPLORER QUEEN luttera pour les places. DYNAMITE DU CARHOG est capable de tout. FASHION BOURBON cherche sa meilleure forme. Pronos : 5-2-6-15-14 3ème course Le prix Arras. Entiers et hongres au départ. Pour la plupart des chevaux c’est la grande forme. Malgré ses 450 euros de gains : FLASH DE DUFFEL peut nous surprendre avec l’aide de C. Martens. DELICIOSO est occupé à remonter la pente. EPINARD mérite largement une victoire. DARWING DU BREUCQ fera partie des favoris. DEFI DU THEYS reste un peu compliqué mais a sa chance pour la victoire. EXTRA DE CRENNES a le droit de se placer. FLYER DE BRIKVIL est un métronome. ECLAIR BOREAL se place une fois sur deux. FLAGGER est au top. DJANGO DE BACONVAL peut surprendre. Pronos : 3-4-2-13-1 4ème course 2300 mètres. ICARE TER PUTTEN va disputer activement l’arrivée. EMPIRE DU PRIEURE cherche sa meilleure forme. KAMUKANA VRIJTHOUT va longtemps figurer. HAPPY OCCCAGNES ne déçoit pas actuellement. JACKMAN court afin que l’on trouve les bons boutons. COACH DE LA COTE est capable de se placer. JOLIE WILLIAMS a du courage à revendre. DANDY FELLOW va lutter avec les meilleurs s’il attend les 700 derniers mètres. DEMPSEY DONON court bien une fois sur deux. KOLDING SIDNEY est un brave cheval. Pronos : 2-12-1-5-8 5ème course Dernière prémium du jour. BACAN DEGATO et UNAR BI sont D4. M.T. JAMES possède un excellent record. UROY luttera plutôt pour une place. MISTER NIKY et CESAR CHARISMA sont les moins argentés de la course. BE BOP MARCEAUX reste sur quelques disqualifications. VOYAGE D’AMOUR est très réguliere. DON QUICHOTE est au top actuellement. Pronos : 4-8-6-1-3 6ème course On passe en on line. 6ème course. GRENADIER reste sur deux 2èmes places. GUANACO DE LOU a fait impression récemment. GIANNI DUBELAIR s’améliore. GODFATHER DARBY possède le plus de gains. GANESH est meilleur que ne le démontre ses performances. GUST ELJI sera D4. GEAR UP est un ‘ENGWERDA’ Les autres lutteront plutôt pour les places d’honneur. Pronos : 3-9-1-5-7 7ème course 2850 mètres. KONWAY LIMBURGIA est un cheval dur. JADA VRIJTHOUT est bien placée aux gains. ILMAN VRIJTHOUT revient doucement en forme. ELITE LOVE BLUE vient de terminer deuxième. ERMINE DU RYS est en plein boum. KYTRA DE YH ne déçoit jamais. ICARUS D’EREBUS est au mieux. Pronos : 5-1-10-8-4 8ème course FOX RINGEAT a été qualifié en 1.15.3. EARLY JULRY possède un record de 1.13.5. ENTRE TOI ET MOI, DREAM MADRIK sont DA. FETICHE VRIE termine sur le podium lorsqu’il n’est pas disqualifié. ELDONZO GREY n’est pas le moins doué. FAVORI DE TILLARD est en droit de revendiquer une place. DARTOIS ne doit pas être exclu d’un multi tout comme FAVORI DE NAY et ELIXIR NORMAND. Pronos : 11-7-5-4-9 9ème course 1750 mètres pour clôturer cette dernière course de la réunion. DJO DE NAPPES peut aller loin s’il n’est pas pris de vitesse. KEDIRE ANDRESS va disputer la victoire. KIRA BUTCHER fait quasiment toutes les arrivées. KENTUCKY SA cherche un succès. MYRTHE DES BOIS a trouvé la bonne cadence. HANETTE DU QUESNE peut progresser. JORADE GRAUX reste intermittent. Pronos : 6-2-4-3-1