1ère réunion de juillet pour les amateurs de trot à l'Hippodrome de Wallonie - Hainaut matin -... 9 COURSES AU TROT Ouverture des opérations à 11h PRESENCE DU PUBLIC AUTORISE DANS LA LIMITE DE 200 PERSONNES CHEVAL DU JOUR : 302 KOLIN DE LA FUTAIE OUSTSIDER DU JOUR : 601 DIEGO D’HERMES 1ère course Le Prix Eurotiercé (première épreuve A) DEMONA TER BLEKTE est très régulière. FIROLINE devrait se réveiller. ETERNEL DES HAYES tarde à se révéler. COYOTE VIF est un courageux qui est bien engagé. BACCHUS D’ARTHIRO peut cette fois terminer sur un podium. EOLE DE MAHEY a souvent pris des deuxièmes places. CYLOO D’ERPION est peut-être le cheval de la course. FAKIR DU ROCHER ne devrait plus tarder à remporter sa course. ENDEAVOUR DOPE viendra plutôt pour une place tout comme GRAXO. ELAN DES GRANGES est le meilleur outsider de cette course. Pronos : 14-8-2-7-15 2ème course Epreuve B et toujours 2300 mètres bien-sûr. CARAVELLE D’HEULE tarde à se retrouver. EXPLORER QUEEN également. FLUPKE PAN est capable de tout. DECISION a désormais 7 ans. FLAMENCO CEHERE dépend d’un entraînement redoutable. ERMINE DU RYS retrouve le bon chemin. EL BANDIDO devra rester au trot. GODFATHER DARBY est dans le même cas. EFFEUILLE MOI PAN n’y est plus trop mais attention tout de même à sa fin de course. FAVORI DE LA BASLE est confié à M. Nimczyk. DUSTY DES OLIVIERS peut se placer. FLIIRTINI se révèle sous un entraînement en grande réussite. FAON BARBES peut surprendre à grosse cote. Pronos : 12-14-8-9-6 3ème course KOLIN DE LA FUTAIE devrait logiquement être le favori. LORD OF LOVE et MELTING POT cherchent leur course. LOUIS n’a plus gagné depuis longtemps. LEGENDE LJ est une pendule pour les places. L’AS DU CALVAIRE cherchera encore un podium. FLOYD DU GUIBEL reste sur une deuxième place. ENJOY LIVE sera drivé par Jules. DESKO DU BUQUET est capable d’une surprise quoiqu’il soit irrégulier. IVANA EUROPOORT a sa petite chance. Pronos : 2-3-4-6-9 4ème course KYTRA DE YH est une jument on ne peut plus régulière. ICARUS D’EREBUS devra rester au trot. IMAGINE VAN HEREND, DJINN CEHERE, JADA VRIJTHOUT et ELITE BUITENZORG sont des placés possibles. LIEBLING E trouve un engagement idéal aux gains. EXOTIC se place tout le temps. KONWAY LIMBURGIA est loin d’être hors du coup. ELITE BUITENZORG est un outsider valable. EARL GREY WAY est en plein boum. Pronos : 1-2-12-6-9 5ème course KALI MAGNUS court toujours bien. CORLEONE est en retard de gains. JAECON VRIJTHOUT cherche sa meilleure forme. ICEBEAR NEWPORT sera un adversaire redoutable. KHATIRA MELODY est hyper régulière. ICAR DE LOOK vient de se réveiller. KIDSPEED VRIJTHOUT a sa chance pour les places. CRACK DES PRES est un outsider valable. BELIEVE ME CG peut surprendre à belle cote. JR WALKER E cherche un succès. CRYSTAL D’ERPION va disputer l’arrivée. KAMUKANA VRIJTOUT aime partir devant. Pronos : 3-1-14-8-4 6ème course 2300 mètres. DIEGO D’HERMES est capable d’un ‘truc’. DIVINE DE JANA va mieux courir. CONCERTO est irréprochable. BUCELIO VERDERIE est un très bel outsider en partant du premier rang derrière l’autostart. FUTAIE D’ERPION possède un très bon record. FAIRWAY DIESCHOOT et EIGER DE JEMA vont activement disputer le succès. EPONA DE NAY a parfois surpris. EAGLE DU CALVAIRE devra assurer son départ. EGEE FOR LIFE sait aller vite. Pronos : 5-6-1-4-12 7ème course 1750 mètres cette fois. RAPIDE YODA aura à faire à HERCULES PETNIC. APPOLON DU LOISIR, IDEAL PONT VAUTIER, ALEANDRO ZS et LICKETYCLICK peuvent faire mal sur ce parcours réduit. INVINCIBLE BOLETS mériterait un succès mais ce sera dur ici. JANA DE BRUCOM possède pas mal de moyens. GHAEDRA VIVANT se place souvent (10 ans désormais). ELANO DI QUATTRO sera retenu pour une place. Pronos : 1-2-6-14-7 8ème course De bons chevaux en piste pour cette 8ème course. CJ’S PHOTO (14 ans) est régulier. MAD DIVA vient de renouer avec la victoire. BOGDEN est au top. CEZAR H a sa chance s’il fait sa course. OUT OF THE SLUMS a déjà ‘marché’ 1.11.05. LYNX D’ERPION est un cheval courageux. JOY RIDER DE YH possède un palmarès impressionnant. GRIMALDI est dans le même cas. EDGAR FLEVO n’est pas n’importe qui. CALLIXHE DIESCHOOT peut se réveiller au moins pour une place. ZENIT DEL DUOMO possède de la vitesse. Pronos : 6-4-9-10-2 Neuvième et dernière course. 2850 mètres. MISTER ED HELDIA est une allemande aux dents longues. DOLESMIE MERITE avait gagné trois courses de rang. UROY reste un bon combattant. CALL ME LOVE reste sur une troisième place. CATSOUS est un fonceur qui reste sur trois succès. EVEREST DE BLARY obtient un bon résultat une fois sur deux. BARON DAIRPET reste sur deux bonnes performances. FAT TONY peut gagner cette course (en gros retard de gains). Pronos : 10-5-1-2-7