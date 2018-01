1400 bactéries dans le nombril !

Un chiffre qui interpelle et qui reflète pourtant la vérité : il y a en moyenne 1400 bactéries dans notre nombril.

Même après s'être bien douché !

Ce nombre impressionnant émane d'études scientifiques réalisées sur des gens qui ont le même mode de vie que nous. Les scientifiques ont conclu que l'homme est l'animal le moins propre !

Heureusement la nature est bien faite notre corps renferme bon nombre d'anti-corps pour combattre les bactéries.

L'occasion de rappeler que la grippe sévit en ce moment. Par conséquent, il est important de se laver régulièrement les mains avec du savon pendant au moins 30 secondes, après s'être mouché, après avoir été aux toilettes, avant de cuisiner, avant de manger, ...

On peut aussi utiliser des solutions hydro alcooliques, pratiques parce qu'elles ne nécessitent pas d'eau. On les utilise facilement partout. Les flacons que l'on achète en pharmacie, parapharmacie et grande surface se glissent aussi facilement dans les sacs et cartable des enfants.