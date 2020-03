13eme édition du Swimmarathon à Comines - Hainaut matin - 05/03/2020 Ils vont nager le plus longtemps possible et dépasser leurs limites pour récolter de l’argent et ensuite soutenir Cap 48, l’une des deux œuvres caritatives de la RTBF qui a pour objectif d’offrir plus de confort aux personnes porteuses d’un handicap. Samedi à Comines, c’est le Swimmarathon. Comment cela va se passer ? Des couloirs seront réservés aux nageurs Luc Detavernier, président du Lions Club Comines-Europe ? 8 h – 18 h à la piscine Aqualys de Comines, rue de la Procession.