11e Fête des Partenariats ce dimanche à Tournai - Hainaut matin - 06/05/2019 Un village du monde très varié avec plus de 40 stands. Au programme : De 10 h à 17h : Village du monde avec associations et artisans Animation pour les enfants également. En début d’après-midi Mômes Circus Concert de musique du monde. Et le tout gratuitement de 8h à 18h, dans le Parc de la Vertefeuille, Chaussée de Renaix, 194 à Tournai Plus d’infos : www.mc.be/fetedespartenariats