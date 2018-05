10 courses de trot tout à l’heure à l'Hippodrome de Wallonie

10 courses, départ de la 1ère à 18h00 cheval du jour : 704 TRUMAN DAIRPET outsider du jour : 205 DUSTY DU HAM

1ère course

LETITBE VRIJTHOUT, LINCOLN EV et LOVE YOU BR ont déjà ouvert leur palmarès. LYNN FD ne démérite pas ces derniers temps. LAKME et FABULEUSE MAUVE possèdent un chrono intéressant. LA BELLE JP est capable de se révéler en partant du deuxième rang derrière la voiture, LORD LJ sait aller plus vite.

pronos : 7-2-6-3-9

2ème course

KYTRA DE YH est invaincue en trois sortie. KEELY QUEEN ER a de l'expérience et quelques succès en carrière. DUSTY DU HAM est capable de jouer un premier rôle mais il faudra reste sage. JAILEY D'ASTENE, JAMES BOND et DARLING SLIPPER sont en forme. JOMBRE LINDEVELD trouve un bel engagement. DIVINE D'OLNE sait aller vite.

pronos : 7-4-5-6-2

3ème course

C'EST MAJYC est bien placé pour tenter la gagne. BOGDEN est très régulier. COOPER PERON n'a pas mal couru récemment. CADAJO devra partir tout en dehors. COTENTIN DES VAUX et CATSOUS ont les moyens de monter de catégorie mais partiront du 2ème rang derrière la voiture. COSMETIC et BELLE ALLURE sont deux outsiders à citer.

pronos : 4-6-7-13-10

4ème course

Pour TROMBONE c'est souvent tout ou rien. PROUD OF MY FACE est dure à l'effort. GRIMALDI a gagné 5 de ses 10 dernières sorties. JULIETTE D'ERPION est en forme. On attend un rachat de MAD DIVA. INLOVE VRITHOUT et D'ANAIS MAUVE viendront ensuite.

pronos : 6-5-4-1-7

5ème course

1750 mètres et c'est très ouvert. Révélation possible avec DEFI DU LOISIR. CHARME DU PIEFFORT et CALIN DES MAZURES sont en forme. DAY OF LOVE et CRACK DE NEUVILLE peuvent se racheter tout comme DUXELLE qui avait gagné deux courses d'affilée en 2017. EGEE FORLIFE va tenter de rassurer son entourage.

pronos : 5-4-3-1-9

6ème course

Apprentis et lads jockeys. ICAR DE LOOK peut cette fois terminer dans les trois premiers. ELITE BUITENZORG vient de s'imposer. KATIA DU CALVAIRE devrait batailler pour les premières places. JOLIE SLIPPER est régulière. DREAM VEPIMI est en retard de gains. DAISYMONEY RINGEAT, FRIENDLY LANE et JYBOS D'ERPION peuvent se montrer dangereux.

pronos : 5-1-9-12-3

7ème course

TRUMAN DAIRPET sera notre favori sur ce parcours. TIGER DANOVER sera évidemment son principal adversaire. DALENCIA, THAI INVESTMENT et DARCY RIVER viendront ensuite. VIZIR DES JACQUETS reste une troisième place. Les autres lutteront pour une petite place.

pronos : 4-7-5-9-10

8ème course

EXCALIBUR DE TORCY va tenter de se racheter. DJANGO DE ROWA est au mieux mais pas toujours facile dans les chevaux. DRINGEAT MAURITIUS est en grande forme et tentera d'en profiter. CONCERTO gagne lorsqu'il n'est pas disqualifié. ADIGO fait toutes ses courses. COMME IL FAUT et CASEY ne sont pas battus d'avance. DREAM VACATION reste délicat.

pronos : 3-10-1-6-7

9ème course

Les chevaux les plus réguliers partent derrière. A savoir : BERING DU GOUTIER, CASANOVA DE RICO, BUCELIO VERDERIE et CASSIOPEE JOB voire CONCERTO CEHERE. Devant, DARIUS DE FACQUES est capable de tous les battre. BRETONNE a couru en progrès la dernière fois. ALEZAN ROSE, VIKEN et AXEL DE GRAVELLE devraient bien figurer.

pronos : 2-12-11-13-14

10ème course

Départ aux élastiques, distance de 2850 mètres. Quatre chevaux au top : JAEGERMEISTER, ICEMAN, UCALAYI BI et JOY RIDER H. CONDOR SKY est en forme mais surtout en se plaçant. CHAMPION LACTE part devant et peut se racheter.

pronos : 10-4-9-7-2

Plus d'infos : www.hippodromedewallonie.be