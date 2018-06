10 courses de trot à l'Hippodrome de Wallonie aujourd'hui

Départ de la 1ère à 17h30

Soirée World Summer Cup (courses 1 et 10) des jeunes enfants au sulky de poneys trotteurs venant de 4 pays Européens (infos sur www.hippodromedewallonie.be)

2ème course

LETITBE VRIJTHOUT reste sur deux victoires convaincantes et sera préféré à KINGSLAND M qui lui aussi vient de s’imposer à deux reprises. KISS DU CAILLOU affiche une certaine régularité mais ne gagne plus. KOULI BALY viendra ensuite avec KELBY SAPPHIRE qui comptera sur Jos pour bien faire.

3ème course

La victoire va se jouer entre CLOPIN DU BOULAY qui reste en retard de gains et CATSOUS qui devra surtout rester au trot. Après de nombreuses places, CASANOVA DE RICO vient enfin de s’imposer. Les possibilités derrière ces trois là sont nombreuses ; citons BELADO D’OUILLY, ELECTRA BLEU, CONDOR SKY et COTENTIN DES VAUX.

4ème course

Très belle course avec le champion JOY RIDER DE YH qui va tenter de confirmer sa rentrée victorieuse dans ce lot. Il vient de devancer ICEMAN et UCAYALI BI qui auront encore une bonne chance. FIBONACCI trouve un lot largement supérieur cette fois ci. IDEAL PONT VAUTIER, JAZZ D’OVER et CHARME DU PIEFFORT peuvent se placer en cas de défaillance des favoris.

5ème course

Habitués à se rencontrer, CEZAR H et DARCY RIVER ont besoin de nous rassurer car leurs dernières courses sont moins bonnes. FORLAN vient de renouer avec le succès dans un lot moins relevé à Tongres. VYTRO D’ERPION peut mettre tout le monde d’accord dans un bon jour. DON QUICHOTE peut surprendre.

6ème course

BROOKLYN MEMORY adore cette piste de Mons mais il lui faudra devancer COPAIN D’HASARD récemment disqualifié en France. BOLERO DES HAYES fait toutes ses courses. CHAMP WINNER, BASIC IDEF et BRUNE KERDREUX tenteront de se placer.

7ème course

C’est très ouvert... Détachons toutefois BERING DU GOUTIER qui est bien engagé et qui trouve un lot idéal pour renouer avec la victoire. BUCELIO VERDERIE fait toutes ses courses. CROQUE TOUT et ADIGO aiment ce parcours. BEAUTIFUL KING, BOYFRIEND et BELLE MAGNIFIQUE viendront ensuite.

8ème course

Une neuvième victoire consécutive pour GIOVANNI BIANCO ; c’est possible dans ce lot même si MAD DIVA, PROUD OF MY FACE, TROMBONE et JULIETTE D’ERPION ont assez de qualité pour le battre. Difficile de situer PANTIN qui a déjà trotté en dessous de 1.13 ; méfiance..

9ème course

Invaincue et ayant de la marge, KYTRA DE YH sera l’attraction de cette course. LYNX D’ERPION ne déçois jamais. KATINKA JET ne doit pas être condamnée suite à sa récente disqualification. JANTJE D’HOEVE peut s’illustrer avec un bon parcours. IZORA VV aura Rik Depuydt au sulky, de quoi s’en méfier.

11ème course

Pas facile de détacher une base ici. EMARENTIANA vient de gagner. DANDY FELLOW vient de courir en progrès. ELCKERLIJC vaut mieux que sa dernière course. GIANT VICTOR et IWAN SIDNEY ne sont pas à écarter.