Bienvenue au Nid d’Aigle, dans le Sud-Maroc où Zazou a atterri après avoir quitté la Roche aux Faucons, où elle a grandi du côté d’Esneux. Elizabeth Umé, plus personne ne l’appelle comme ça, est une jeune liégeoise un peu "Zazou". Son surnom, qu’elle porte depuis sa prime enfance, lui va comme un gant, notre drôle d’oiseau est restée fidèle à son idéal d’adolescente et, à force d’y croire, elle vit aujourd’hui au pays de ses rêves…

ZAZOU DANS SON NID D’AIGLE, PAR ICI LE PARADIS… - © Tous droits réservés C’est un beau roman, c’est une belle histoire…Adolescente, Zazou passe ses vacances sur la plage sauvage de Mirleft à surfer avec les copains, à manger les tajines dans les grottes, à trainer au souk et à refaire le monde chaque soir autour d’un feu de camp, une guitare à la main. Elle a 15 ans et, c’est déjà inscrit quelque part, en tout cas dans sa tête : quand elle sera grande, elle ouvrira son auberge à Mirleft. Pour surfer tous les matins, refaire des feux de camp et chanter des chansons berbères pour toujours…

ZAZOU DANS SON NID D'AIGLE, PAR ICI LE PARADIS… - © Tous droits réservés Dix ans plus tard, tous ses amis sont mariés ou partis vivre en Europe, mais Zazou est là. Grâce à eux, elle s’est accrochée à son rêve, comme un parapentiste s’accroche à sa voile. Elle vit aujourd’hui au Maroc au milieu de la nature, des moutons, du peuple berbère, et de drôles d’oiseaux qui survolent son Nid d’Aigle à Tamelalt, à 17km de Mirlef.

ZAZOU DANS SON NID D'AIGLE, PAR ICI LE PARADIS… - © Tous droits réservés Le Nid d’Aigle, c’est un spot de parapente, créé à la fin du siècle dernier par François, un Français fou d’air libre qui a voulu remettre son établissement pour voguer vers d’autres horizons. Avec l’aide de ses parents, Zazou reprend l’affaire et transforme le bâtiment vétuste en un club sympa qui fait aussi auberge de charme avec 15 chambres et petit restaurant avec vue panoramique sur l’Atlantique, entre Tiznit et Legzira.

ZAZOU DANS SON NID D'AIGLE, PAR ICI LE PARADIS… - © Tous droits réservés Après 2 ans de chantier, il a fallu amener l’eau et l’électricité, le Nid d’Aigle a réouvert en 2017. Une douzaine de jeunes du village y travaillent, ils sont tous passionnés de parapente mais leur priorité n°1, c’est l’accueil du voyageur. Sportif, artiste ou simple oiseau de passage, tout le monde se sent chez lui dans ce Nid d’Aigle où l’on trouve aussi aujourd’hui une piscine et un salon de thé, en terrasse. Attention, les pâtisseries y sont redoutables…

ZAZOU DANS SON NID D'AIGLE, PAR ICI LE PARADIS… - © Tous droits réservés Heureusement la région donne envie de bouger et…d’éliminer. Le Nid d’Aigle est un excellent camp de base pour rayonner dans le Souss Massa Dra. A VTT, à cheval ou en 4x4, les pistes sont infinies vers Tiznit et Aglou où vous croiserez régulièrement les nomades et leurs troupeaux de moutons et de dromadaires.

ZAZOU DANS SON NID D'AIGLE, PAR ICI LE PARADIS… - © Tous droits réservés Coup de cœur pour le site d’Aglou-Grottes où les pêcheurs ont creusé leurs habitations dans la roche. Leur table d’hôtes est excellente. Nous y croisons Gontran Chevron, un jeune gars venu de Grenoble pour s’envoyer en l’air avec son fauteuil volant. L’accident qui lui a coûté une jambe ne l’empêche pas de continuer à voler avec sa voile au-dessus de la grande bleue. Total respect pour ce passionné qui milite aujourd’hui pour la reconnaissance du handi-parapente. Ce n’est pas parce que l’on est à mobilité réduite que l’on ne peut plus profiter des plaisirs de la vie…En parapente, je ressens la liberté d’aller où je veux, comme je veux, en tutoyant le ciel bleu !

ZAZOU DANS SON NID D’AIGLE, PAR ICI LE PARADIS… - © Tous droits réservés Autre bonne adresse que nous vous recommandons : le Riad el Janoub, tenu par un flamand, belgo-marocain, dans la médina de Tiznit. Son épouse, indienne, prépare une cuisine savoureuse et lui connaît la région comme sa poche. Sont devenus de grands amis de Zazou et de son partenaire Abderrahmane. Comme on dit chez nous, l’union fait la force ! Allez bon vent les amis…. Adrien Joveneau