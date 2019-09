Voyage entre Provence et Côte d'Azur ce week-end sur Vivacité !

Après la Camargue, Grandeur Nature vous emmène à la rencontre de deux villages typiques du sud de la France, l’un en Provence et l’autre à la Côte d’Azur.

Pour commencer, l’équipe de Grandeur Nature vous emmènera dans les cuisines du jeune chef belge Lieven Van Aecken, ancien du "Comme chez soi" et nommé récemment à la tête d’un établissement étoilé dans le village des Baux-de-Provence. Via la fameuse "nationale 7" chantée par Charles Trenet, nous rejoindrons la Côte d’Azur et le village emblématique de Saint-Paul-de-Vence où Yves Montand et Simone Signoret se sont mariés. Là-bas, nous irons sur les traces des nombreux peintres tombés amoureux de l’atmosphère chaleureuse et pittoresque du village à travers la collection de la fondation Maeght. Et puis, pour mieux admirer la beauté du coin, nous prendrons un peu de hauteur au restaurant d’un autre chef de renom, le français Alain Llorca. Un maître de la cuisine méditerranéenne qui allie gastronomie et bien-être à la perfection.

De nombreuses autres surprises vous attendent dans ces deux villages ! Alors rendez-vous ce samedi 14 septembre de 16 h à 18 h sur Vivacité !