Vis une expérience inoubliable en t'inscrivant à la Belgodyssée !

Les inscriptions sont ouvertes pour participer à la Belgodyssée 2018 !

Tu as entre 20 et 25 ans. Etudiant(e) en dernière année de journalisme ou fraîchement diplômé(e).

N'hésite pas une seconde et inscris-toi au concours de La Belgodyssée ! A la clé, un stage rémunéré de six mois à La RTBF et un stage rémunéré d'un mois aux Editions L'Avenir !

Huit duos d'étudiants en journalisme, l’un francophone, l’autre néerlandophone collaboreront pendant une semaine sur un reportage radio et un sujet télé.

Lancée en 2005, la Belgodyssée est un concours annuel de reportages mis sur pied par la RTBF et la VRT, en partenariat avec le Fonds Prince Philippe, les Editions de l’Avenir, Metro et avec le soutien de la Chancellerie du Premier Ministre. Elle favorise la collaboration entre jeunes journalistes en devenir issus des différentes Communautés de Belgique.

Le thème de cette année : les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'Homme

Quatre prix seront décernés :

le meilleur reportage radio dans chaque langue

le meilleur article de presse écrite dans chaque langue

la meilleure collaboration au sein d'un duo bilingue

la meilleure gestion des réseaux sociaux

Inscription avant le 25 septembre : www.belgodyssee.be