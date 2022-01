Vienne-Condrieu pour le plaisir des papilles et des émotions naturelles

Bienvenue à Vienne-Condrieux, à une portée d’arquebuse de Valence, elle-même à quatre heures de Bruxelles, via le TGV INOUI Bruxelles-Marseille. Vienne, réputée pour son théâtre romain, un des plus imposants de l’Empire - il accueille chaque année un célèbre festival de jazz et un habitué des lieux, Johnny Hallyday s’y produisit pour son ultime concert public en juillet 2016- , ses impressionnantes murailles romaines et ses vestiges de l’époque antique ne se résume pas à l’héritage archéologique préservé dans les nombreux musées de la ville. L’agglomération de Vienne-Condrieu, située au Sud de Lyon et traversée par le Rhône, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, n’a d’ailleurs pas choisi au hasard son slogan : " Epicurieux de tout ". Vienne-Condrieux, ce n’est pas qu’une plongée dans l’Histoire, c’est aussi et surtout un territoire qui invite à l’intimité et au contact avec la nature. Et ses vertus, ses plaisirs, ses hôtes et ses miracles. Petit tour d’exploration.

17 images © Helene Bernard

La vigne chouchoutée

Premier arrêt au Domaine Eymin Tichoux, à Seyssuel. C’est là, au Nord de Vienne, qu’un vignoble renommé depuis l’Antiquité et qui faisait le succès des tables des riches romains, avant d’être victime de la première guerre mondiale puis de l’industrialisation, vient de ressusciter grâce à un couple de vignerons. En 2014, Sophie Eymin et son conjoint Kevin Tichoux défrichent les terres familiales faites de schistes et de gneiss, sur ce bout de colline abrupt de bord de Rhône et y plantent les premiers pieds de syrah l’année suivante.

17 images © Helene Bernard © Helene Bernard © Helene Bernard

Ici, la nature est sacrée, la culture biologique va de soi, la vigne est chouchoutée, bichonnée à la main et lorsque le terrain ne s’y prête pas, c’est le treuil ou le cheval qui prend le relais pour travailler la terre. La vigne palissée sur échalas avec son jonc respecte la tradition et le raisin se cueille à la main. Dans la cave de Seyssuel, les barriques subliment pendant plusieurs mois plusieurs vins de garde dont le prestigieux Côte-Rotie, un vin rouge d’appellation d’origine contrôlée que tout amateur de vin se doit de déguster.

Moins gouleyante et enivrante, mais produite dans le même respect de l’environnement, la spiruline est la seconde découverte du périple dans l’agglomération de Vienne Condrieu. Voici, quinze ans, personne ne connaissait cette petite algue appréciée des Incas et à l’origine de l’oxygénation de notre atmosphère. Vincent Libeau l’a découverte lors de ses missions humanitaires en Afrique et a remarqué qu’au bord du lac Tchad - baignant une partie du Niger, du Nigeria, du Cameroun et du Tchad – une tribu en consommait régulièrement et présentait un taux de maladie très faible et une santé très florissante par rapport aux tribus voisines. Fort de son Master en chimie et d’une formation à la culture de cette algue miraculeuse, Vincent a créé " Spirulib " et implanté son site de production à Eysin-Pinet. Considérée comme le microorganisme le plus ancien de la planète, la spiruline est l’élément naturel le plus riche en protéines et à l’apport nutrionnel exceptionnel. Autre atout : il ne génère aucune pollution, consomme 300 fois moins de surfaces de culture et 50 fois moins d’eau que la viande de bœuf, tout en ayant un rendement énergétique 150 fois supérieur à celle-ci. Si la spiruline ne développe pas les arômes subtils du breuvage cher au dieu Bacchus, il réalise d’autres miracles…

17 images © Helene Bernard © Helene Bernard © Helene Bernard

Le retour d’espèces menacées

17 images © Helene Bernard © Helene Bernard © Helene Bernard

Et puis, dans cette région au cœur d’influences climatiques variées, l’invitation à la découverte de la nature et de ses habitants les plus inattendus se fait pressante. Surtout lorsque le carton est présenté par les responsables du Parc Naturel régional du Pilat, un site protégé où le respect de l’environnement est la règle d’or. C’est elle qui permet de protéger les espèces animales et végétales menacées par les activités humaines et d’observer des spécimens qui ont trouvé refuge dans ce site des bords du Rhône. Le lézard hispanique, le micocoulier, l’écrevisse à patte blanche, le pic noir ou la mésange huppée se sont lovés dans cet environnement protecteur où les visiteurs les plus patients pourront les observer depuis la dizaine d’observatoires disséminés sur le site. Les amoureux de la marche, du VTT, du cheval, du ski et des raquettes découvriront des dizaines d’itinéraires balisés et entretenus et des paysages multiples, au pied des coteaux vinicoles, dans les landes ou à la découverte de cols qui n’ont rien à envier aux Alpes. Comptez deux journées pour la traversée du Parc. Et pour ceux qui rêvent de profiter des beautés de ce site préservé à dos de cheval, sans avoir jamais monté, un détour à la ferme équestre de la Planche, à Longes - un nom prédestiné – s’impose.

17 images © Helene Bernard

Les secrets de la Nature

On l’a dit, cette région de nature sauvage est aussi une fête des papilles. Dans ce même village de Longes, Philippe Bruneton, sacré meilleur confiturier de France, puise son inspiration et récolte ses fruits chez les producteurs locaux. Avec sa femme Marie Françoise, curieuse des plantes aromatiques, il sublime ses recettes de confiture, en réalisant des mariages inattendus qui font exploser les arômes : le géranium et la cerise, le basilic et la fraise. Aujourd’hui, ses confitures se retrouvent sur des tables japonaises et sud-coréennes. Autre découverte dans ce Parc naturel régional du Pilat : l’écoute du cri des hiboux grand-duc – Bubo bubo de son nom latin en référence au " ouhouhou " ou " ouhouhouhouhou " qu’il émet très distinctement. Haut de plus de 70 centimètres, d’une envergure de 160 à 189 centimètres, ce grand rapace nocturne a bien failli disparaître du territoire français à la fin des années ’60 : en cause, les pièges, les tirs des chasseurs, les empoisonnements, les électrocutions sur les pylônes électriques, les pesticides et la mortalité sur des routes de plus en plus fréquentées. Si la population des hiboux Grands-Ducs s’est légèrement accrue, la survie de l’espèce n’est pas assurée. Dans le Parc du Pilat en tout cas, certains couples sont encore bien vivants. Leur cri caractéristique nous a rassurés. Dans cette région de Vienne-Condrieu, nature et gastronomie forment un ménage harmonieux. La preuve par ces producteurs de la célèbre Rigotte de Condrieux, ce palet de chèvre au lait cru et au goût de noisette, fabriqué selon la méthode de leurs ancêtres. Ce produit savoureux du terroir possède son propre syndicat qui promeut et veille au maintien de la qualité et de la fabrication de ce fromage savoureux. Retour à la Nature sur l’Île du Beurre qui, contrairement à son appellation, n’a aucun lien avec un produit laitier local mais désigne plutôt le castor que l’on appelait " bièvre " en vieux français. Ils sont une demi-douzaine de familles à nicher, dans leurs terriers, avec leurs petits derniers. On les découvre surtout en été et à la tombée de la nuit, dans les cabanes d’affût.

17 images © Hélène Bernard Beaver, American Beaver, Castor canadensis, © Stan Tekiela / NatureSmart.com © Hélène Bernard

L’observation de la Nature sur ce lac permet aussi de prendre conscience de la fragilité de la nature et des menaces du réchauffement climatique qui pèsent, par exemple, sur certains oiseaux migrateurs comme le gobemouche, contraint de revoir son cycle de reproduction par suite de la transformation accélérée en Afrique de la chenille, son plat préféré, en chrysalide. Non, il ne faut pas être grand scientifique pour comprendre le danger que court la Nature. Les émotions et la beauté qu’elle nous procure doit nous inciter à tout faire pour la sauver. A l’image des producteurs, des forestiers, des associations de défense et des spécialistes de la faune et de la flore qui, dans ce terroir privilégié, ont compris qu’il convenait de la vénérer.

17 images © Tous droits réservés

Grandeur Nature c’est dimanche de 13h à 15h sur Vivacité et à tout moment sur RTBF Auvio ! La RTBF, RTL, les médias de proximité, Nostalgie, L’Avenir et Sudinfo.be ont choisi d’unir leurs forces pour créer la plateforme commune ensemblesolidaires.be afin de continuer à soutenir les victimes des inondations survenues en juillet dernier.