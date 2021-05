Vergers, abeilles, fleurs : tous les ingrédients pour booster la biodiversité à Sohier !

Classé parmi les Plus Beaux Villages de Wallonie , Sohier défile en une seule et large rue. Ce village caractéristique de l’habitat famennais offre de multiples points de vue grâce à son paysage ouvert et varié.

De juin à septembre , le village de Sohier se met sur son 31 aux plus belles couleurs d’été. En effet, chaque année depuis 1999, un groupe de bénévoles fleuri le village. Cet événement nommé " le Village Fleuri " est le résultat de l’investissement de volontaires de Sohier et des alentours qui participent aux opérations de la germination et des semis à la plantation des fleurs aux quatre coins du village. Une fois les espèces empotées, leur travail se poursuit avec le nettoyage, l’arrosage et l’entretien des parterres. De leur côté l’administration communale de Wellin et l’ASBL “Les Veschaux” de Sohier apportent également leur soutien logistique et financier à ce fleurissement exceptionnel.

Hives in an apiary with bees flying to landing boards © Photografiero

L’abeille noire est l’abeille indigène de nos régions. Menacée de disparition, elle est un pollinisateur très important et participe de manière conséquente au maintien de la biodiversité et à la stabilité des écosystèmes. Plus résistante que les races importées elle est très économe et ne gaspille pas ses ressources. De plus, originaire de notre territoire, elle moins sélective dans le choix des plantes et peut polliniser beaucoup plus de variétés locales.

L’abeille indigène permet de pratiquer une apiculture en harmonie avec la nature

L’apiculture est une activité " écologique " de par le rôle de l’abeille dans la pollinisation. Participer à la conservation de l’abeille indigène apporte une dimension supplémentaire et valorisante en termes de biodiversité.

Attention, lorsqu’une race indigène disparaît, c’est pour toujours ! Il est donc essentiel d’appliquer le principe de précaution : on ne sait pas ce que l’on perdrait si l’abeille noire venait à disparaître, il faut donc tout mettre en œuvre pour la préserver.