Au-delà des reportages que nous avons créés avec mon partenaire flamand, ce qui ressort le plus de cette Belgodyssée, c’est la volonté d’aller vers l’autre sans peur, en en retirant énormément.

Au premier abord, cela semblait mal embarqué. Mon collègue flamand, Victor, ne parlait pas bien français (de son propre aveu). Quant à mon néerlandais, il n’était clairement pas fantastique malgré ma famille à moitié néerlandaise et mes cours à l’université. Pourtant, et ce tout au long de notre aventure, nous avons communiqué sans aucun problème dans la langue de l’autre. Certes, nos phrases étaient incorrectes, parfois sans queue ni tête. Mais nous arrivions pourtant à nous entendre sur la direction à prendre pour notre reportage radio.

Centré sur l’article 25 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, qui affirme que chacun a droit " à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé ", notre reportage aura des débuts laborieux. Vacances de Toussaint obligent, de nombreuses personnes sont en vacances. Il est donc bien difficile de trouver des intervenants disponibles, quand bien même ils décrochent le téléphone, ce qui n’arrive pas souvent. Finalement, nous y arriverons : en passant par Tienen, Anvers et la région germanophone, nous arrivons à parler avec des personnes touchées de près par les problèmes de santé, que ce soit personnellement ou professionnellement.

Malgré la fierté d’avoir réussi à faire un reportage en pleine période de vacances, ce qui restera le plus en moi est cette volonté de parler une langue qu’on maitrise peu avec une personne que l’on connaît à peine pour tendre vers un but commun : raconter ce qu’il se passe. Une chose que nous espérons avoir fort bien réussi, tout en ayant pu avoir accès à l’autre communauté de manière réelle et sincère. Une vraie aventure belge.

Thomas Modave

Découvrez le reportage de Thomas ce samedi entre 16h et 18h sur Grandeur Nature