Une récolte de champignons digitale

Photographier, identifier et récolter des données sur la flore locale, c’est ce que permet ObsIdentify, une application qui identifie automatiquement les espèces sur base de photos.

En cette période automnale, le roi de la forêt, c’est le champignon ! Malheureusement, les balades de groupe organisées par les experts de la faune et de la flore ne sont plus possibles pour le moment. C’est pourquoi, Natuurpunt, une association bénévole de protection de la nature en Flandre, a imaginé une cueillette de champignons de manière digitale, en respect total avec la conservation de la nature. Le principe, photographier le plus d’espèces possibles via l’application ObsIdentify qui vous livrera le comportement et les caractéristiques de ces dernières.

À la fin de l’automne, Natuurpunt annoncera combien d’espèces ont été observées et quels champignons étaient les plus communs.