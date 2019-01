50 berges ! Un demi-siècle que je n’avais plus mis les pieds à Orval… La dernière (et… première) fois, c’était avec l’école et j’en gardais un magnifique souvenir. Je vous rassure tout de suite, ici, rien n’a changé, le temps a suspendu son vol. Les colombes sont toujours là et l’on ressent un incroyable sentiment de paix intérieure quand on pénètre dans les ruines de cette abbaye cistercienne quasi millénaire.

Il va bientôt être temps que vous veniez passer une petite semaine de retraite ici, me lance en boutade le Frère Bernard-Joseph qui m’accueille au pied du grand bassin. C’est vrai qu’une cure de silence et de calme ne peut faire de tort à un animateur radio, bavard et agité. Bernard-Joseph m’emmène dans le jardin de pierre qu’il a aménagé en préparant son séjour dans un monastère zen au Japon. Ouvert sur le monde et tolérant, il me raconte aussi ses journées rythmées par le travail et les cinq offices religieux quotidiens.

Une Francodyssée entre Orval et Champagne…Ardennes! - © Tous droits réservés Suivant la règle de Saint-Benoit, ici les pensionnaires prient et mettent la main à la pâte pour assurer la subsistance de l’Abbaye. Pour le plus grand bien des consommateurs : la réputation du fromage et… de la Trappiste et d’Orval n’est plus à faire !

Une Francodyssée entre Orval et Champagne…Ardennes! - © Tous droits réservés Si tu savais mon frère, le rythme lent de la terre, au chœur des monastères…chante Yannick Noah. L’ex-tennisman carbure à l’Orval, entre un match et un concert et cela lui réussit plutôt bien. La preuve dans ce photo-montage réalisé lors de son match d’exhibition à Namur, Guy Forget n’en revient toujours pas…

Une Francodyssée entre Orval et Champagne…Ardennes! - © Tous droits réservés Un autre grand ambassadeur de la région et de son abbaye, c’est assurément Jean-Claude Servais, le dessinateur, chantre de la Gaume, de sa nature et de ses personnages attachants. Il a passé 2 ans de sa vie à dessiner l’abbaye et à raconter son incroyable odyssée dans un double album de bandes dessinées paru chez Dupuis dans la collection Aire Libre.

Une Francodyssée entre Orval et Champagne…Ardennes! - © Tous droits réservés Une Francodyssée entre Orval et Champagne…Ardennes! - © Tous droits réservés Jean-Claude nous fait le plaisir de nous guider à travers les ruines et de dessiner la célèbre rosace et Frère Gaspar devant la caméra de Sarah Joveneau qui immortalise ce moment de grâce. Woaw, la vie fait des cadeaux…

Une Francodyssée entre Orval et Champagne…Ardennes! - © Tous droits réservés Un bon plan, si vous voulez prolongez votre découverte en passant le weekend, ou la semaine, dans la région, c’est de franchir la toute proche frontière et de poser vos malles dans le cadre enchanteur du tout petit et pittoresque village voisin de Williers. Perché sur son éperon au milieu de la campagne et des bois, ce " village-rue " compte en son centre une des plus belles maisons d’hôtes de Champagne-Ardennes : www.ôsiximesens.com

Une Francodyssée entre Orval et Champagne…Ardennes! - © Tous droits réservés La bâtisse nouvellement restaurée est construite en pierres jaunes de Gaume. Elles sont le parfait reflet du soleil qui éclaire joyeusement le village grâce au micro-climat quasi méridional qui règne ici. Nous na sommes pourtant qu’à quelques gorgées de bière d’Orval. Marie-Line et Bernard Henry, qui ont créé cette maison d’hôtes, sont les Belges du bout du Monde les plus proches que je connaisse…

Une Francodyssée entre Orval et Champagne…Ardennes! - © Tous droits réservés Avec ses 4 chambres consacrées chacune à l’un des 4 éléments : l’eau, la terre, l’air et le feu, ôsixième sens est aussi et surtout une maison d’amis d’où l’on n’a vraiment pas envie de partir. Espace bien-être, piscine chauffée au jardin et petit déjeuner gourmand, mon dieu, qu’on y est bien !

